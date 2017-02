24/02/2017

Un progetto per favorire l’inclusione degli alunni affetti dalla sindrome di Dravet

>

L’Associazione Gruppo Famiglie Dravet Onlus, da diversi anni attiva nel panorama dell’informazione, della promozione della ricerca scientifica, della cura e sostegno delle persone con Sindrome di Dravet, ha avviato, dal gennaio 2017, «Il Pianeta Dravet» un progetto indirizzato a favorire l’inclusione scolastica degli alunni con Sindrome di Dravet.

Il progetto è destinato agli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e si sviluppa in due fasi: la prima, di formazione per gli insegnanti, anche in relazione all’assistenza in caso di crisi epilettiche, e la seconda, con il coinvolgimento di tutti gli alunni, di svolgimento in classe di attività e laboratori esperienziali ideati da un’equipe di specialisti multidisciplinare.

Veicolo formativo e informativo de «Il Pianeta Dravet», nonché supporto di base per tutte le attività, è il cartone animato tratto dall’omonimo racconto di Daniela Larentis, da cui trae spunto l’idea progettuale.



Il «Pianeta Dravet» si basa sulla promozione di una «cultura del positivo», che faccia dell’educazione socio-affettiva, dell’educazione all’empatia e alla cura dell’altro la pietra angolare per un vero e proprio cambiamento; un’ottica di pensiero che parte dalla prospettiva di annullare ogni distinzione ed includere le caratteristiche di ognuno in un disegno collettivo, dimostrando che le differenze, ritenute erroneamente un limite e un difetto, possono essere e vanno concepite come un arricchimento.

In sintesi il progetto vuole promuovere la diffusione di una cultura positiva del rispetto della diversità basata sulla conoscenza di tale realtà e sul superamento degli stereotipi e dei pregiudizi ad essa relativi.



Sindrome di Dravet

La Sindrome di Dravet è una grave e rara forma di epilessia farmacoresistente associata a disturbi dello sviluppo neurologico.

L’associazione gruppo Famiglie Dravet Onlus nasce nel 2012 con lo scopo di sostenere e migliorare la qualità di vita delle famiglie affette da questa pesante patologia e di promuovere la ricerca sulla malattia.



Per saperne di più

www.sindromedidravet.org

Borroni Simona - gruppofamiglie@sindromedidravet.org - 339 8581510.

© Riproduzione riservata