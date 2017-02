Golf – Pga Tour: nell’Honda Classic F. Molinari in rimonta (17°)

25/02/2017

Al comando Ryan Palmer e Wesley Bryan, a un colpo Rickie Fowler

Francesco Molinari, 17° con 137 colpi (68-69, -3), ha guadagnato sette posizioni nel secondo giro dell’Honda Classic (PGA Tour) al PGA National (Champion Course, par 70) di Palm Beach Gardens in Florida.

In vetta Wesley Bryan (131 – 64-67, -9) è stato raggiunto da Ryan Palmer (131 – 66-65), ma è a un solo colpo Rickie Fowler (132, -8).

Al quarto posto con 133 (-7) l’indiano Anirban Lahiri, al settimo con 135 (-5) il tedesco Martin Kaymer e, alla pari con Molinari, l’australiano Adam Scott, campione uscente.

In retrovia l’iberico Sergio Garcia, 45° con 139 (-1).



Ryan Palmer, 40enne di Amarillo (Texas) con tre successi nel circuito l’ultimo datato 2010, ha girato in 65 (-5) colpi, miglior score del turno, con sette birdie e due bogey.

Wesley Bryan, 27enne di Columbia (South Carolina), promosso nel tour maggiore con la prima piazza nella priority list del Web.com Tour 2016, ha evitato il sorpasso con cinque birdie e due bogey per il 67 (-3).

Francesco Molinari ha tenuto un’andatura altalenante, ma efficace.

Un colpo sopra par dopo sei buche (un birdie e due bogey in sequenza), ha reagito con tre birdie di fila dalla ottava alla decima, poi ha segnato il terzo bogey in chiusura (69, -1).

Il montepremi è di 6.400.000 dollari.

Diretta su Sky.

