I Carabinieri di Trento hanno arrestato l’autore del furto alla RAI

25/02/2017

Si tratta di un 40enne italiano, trovato in possesso anche di cinque fotocamere





I militari dell'Aliquota Radiomobile di Trento nell'ambito dei ripetuti servizi di controllo del territorio tesi a contrastare i fenomeni di micro criminalità hanno tratto in arresto, un 40 enne italiano già notto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di una borsa con cinque macchine fotografiche di vario genere e modello.

Il personaggio, attivamente ricercato perché subito individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza interne alla sede RAI di Trento sita in via Perini, è stato intercettato lungo via Manzoni.

Il personale del Nucleo Radiomobile di Trento prontamente lo ha fermato riscontrando il possesso ingiustificato del materiale fotografico di cui sopra, oggetto di ricettazione e provento di furti avvenuti negli ultimi giorni, uno dei quali presso la scuola elementare della Clarina

Arrestato per ricettazione e furto aggravato è stato tradotto presso il carcere di Spini

