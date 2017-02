Borse di studio per studenti e laureati per il Forum Alpbach

25/02/2017

Il forum si terrà fra il 16 agosto ed il primo settembre 2017 – Scadenza: 31 marzo 2017

Entro il 31 marzo studenti e giovani laureati potranno richiedere sul sito del Forum Alpbach le borse di studio per partecipare fra il 16 agosto ed il primo settembre 2017 al forum internazionale nella località turistica tirolese. Il forum, nato nel 1945, vede anche il coinvolgimento dell'Euregio e della Provincia di Trento: il 19 ed il 20 agosto ci saranno le giornate dedicate al Tirolo (Tiroltage), quest'anno dedicate alla mobilità sostenibile.

Il nuovo Centro congressi di Alpbach è stato inaugurato nel corso del 2016 con l'intervento del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.



Una sala del nuovo spazio è stata dedicata a monsignor Iginio Rogger.

Il weekend dedicato all'euroregione vede ogni anno anche la partecipazione dei giovani dell'Accademia dell'Euregio.

Il programma internazionale del forum sarà dedicato nel 2017 al tema del conflitto e della cooperazione. Gli organizzatori vogliono presentare una prospettiva europea ai problemi, attraverso la condivisione della conoscenza e dibattiti interdisciplinari.



Per chi volesse partecipare al Forum europeo di Alpbach ci sono due opportunità di ricevere delle borse di studio: attraverso la fonazione che supporta il forum e attraverso il club locale all'interno del network Alpbach.

Per la nostra provincia c'è il Club Alpbach Trentino: www.clubalpbachtn.it

