Toni Marci: Gabriele Zanon, Marcello Morgese e Franco Toniolatti

25/02/2017

Con l’Ok di Alex Zanardi i comici trentini superano il primo ostacolo a «Eccezionale veramente»

Grazie anche ad Alex Zanardi che è rimasto conquistato dalla loro esibizione i Toni Marci superano il primo ostacolo a «Eccezionale Veramente» il talent sulla comicità italiana che ieri sera, venerdì 24 febbraio, ha inaugurato la sua seconda stagione su La7.

I Toni Marci, trio trentino formato da Gabriele Zanon, Marcello Morgese e Franco Toniolatti che per Eccezionale Veramente hanno scelto di presentarsi come duo con Gabriele e Franco sono riusciti ad andare oltre l’ostacolo della prima apparizione televisiva dopo aver già superato i provini, che si erano svolti nelle scorse settimane nelle principali città italiane e ai quali hanno partecipato più di mille aspiranti comici.

A giudicare la loro esibizione la giura del talent composta anche quest’anno da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli.

Ad affiancarli un quarto giudice scelto ogni settimana tra i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. In questo caso in studio uno dei più amati campioni dello sport italiano come Alex Zanardi.



I Toni Marci per il loro primo sketch live hanno puntato sulla loro parodia comica della trasmissione televisiva «Il contadino cerca moglie».

Il pubblico presente in studio ha riso e applaudito convinto davanti alla battute di Gabriele e Franco. Curiosa la reazione dei giudici: Selvaggia Lucarelli non ha gradito che il contadino coltivi le mele, ma abbia la passione per le pere! Paolo Ruffini ha apprezzato invece molto la verve e l'affiatamento della coppia comica mentre il presidente di giuria Diego Abatantuono è rimasto neutrale.

A fine puntata Alex Zanardi ha ripescato e promosso anche i Toni Marci regalando meritatamente al duo una bella scarica di felice adrenalina e l'accesso ai quarti di finale.



«Per noi – confessano Gabriele e Franco – salire ed esibirsi sul palco di Eccezionale Veramente davanti ad una giuria di rilievo e composta da Abatantuono, Lucarelli, Ruffini e dal giurato speciale Alex Zanardi è stato un momento magico e unico.

«Uno di quei momenti da ricordare a lungo e ovviamente siamo felicissimi di aver superato questo primo step del programma.»

A condurre le dodici puntate di Eccezionale Veramente, in onda in prima serata come evidenziato su La7 e prodotto da Colorado Film, è Francesco Facchinetti.

Tra le tante novità della seconda stagione anche Roberto Lipari (vincitore della prima edizione) che ha aperto ai telespettatori le porte del backstage con le sue originali incursioni nel dietro le quinte del programma.



Per i Toni Marci ora, dopo aver passato il provino e la prima selezione si aprono ora le porte della prossima sfida catodica dei quarti di finale di Eccezionale Veramente che andrà in onda sempre su La7 alla fine di marzo.

