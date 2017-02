Peter Fill ancora sul podio: 2° nella discesa di Kvitfjell

25/02/2017

In Norvegia un testa a testa spettacolare con Jansrud per la Coppa di specialità

Fill Peter discesaPeter Fill ha conquistato il secondo posto nella discesa di Coppa del Mondo a Kvitfjell in Norvegia.

Sulla pista olimpica di Lillehammer 1994 l'azzurro ha concluso la gara in 1:47.71 solo 8 centesimi in più del norvegese Kjetil Jansrud (1:47.63) con cui si contenderà la Coppa di specialità nell'ultima tappa in programma ad Aspen (USA) a metà marzo.

L'italiano (con 374 punti), infatti, insegue in classifica proprio il norvegese (407).

Un obiettivo che il 34enne carabiniere di Castelrotto ha già raggiunto lo scorso anno, primo italiano nella storia.

Quello di Fill è il podio numero 29 in questa stagione, a soli 9 podi dal record di tutti i tempi di 38, conquistati nella stagione 1996/97.

