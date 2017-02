I ragazzi protagonisti domani del gran carnevale di Storo

25/02/2017

Domenica una serata di festa con il gran ballo mascherato presso «SstoroE20

Dopo l’esordio di giovedì con il Carnevale dei Piccoli, il 50.o Gran Carnevale di Storo entra domani nel vivo con il Carnevale dei ragazzi.

Nel pomeriggio si terrà con la sfilata per le vie del paese e in serata nuovamente divertimento con l’animazione presso StoroE20, che in serata ospiterà il gran Ballo mascherato con ingresso libero.

Un’anteprima del gran finale previsto la prossima settimana con il doppio appuntamento di martedì e sabato legato ai mega carri le cui dimensioni gigantesche ormai ne limitano gli spostamenti nel paese obbligando gli organizzatori a far sfilare il pubblico tra queste “macchine di divertimento”.



Forte del primato di organizzare il più grande Carnevale d’Europa per carri statici, cioè che non sfilano in paese in quanto ciclopici (alcuni hanno dimensioni di oltre dieci metri di lunghezza e altezza), la Pro Loco M2 presieduta da Nicola Zontini quest’anno si è superata sul piano organizzativo.

Non a caso il Gran Carnevale di Storo è divenuto negli anni una tradizione per questo angolo di terra collocata tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta, al confine con la Provincia di Brescia, sino a salire alla ribalta come il più pazzo e il più allegro dell’intero Trentino. Ed è così anche quest’anno con i quattro appuntamenti allestiti dalla Pro Loco di Storo M2.

Il via al finale del Gran Carnevale di Storo è previsto martedì 28 febbraio con la prima esibizione dei carri allegorici (ore 14.00) lungo il classico percorso ad anello alla periferia di Storo. A seguire spettacoli e degustazione della tipica Polenta Carbonera presso il PalaCatta. Una decina i carri in pista.



Saranno invece una ventina i carri presenti al gran finale di sabato 4 marzo. Caratteristica del Gran Carnevale di Storo è, infatti, la chiusura posticipata rispetto alle tradizionale giornata del Mercoledì delle Ceneri.

E per l’ultimo giorno si annuncia la sfilata pregna di divertimento con spunti di satira anche su temi locali, come è normale sia a Carnevale.

Il programma prevede: Ore 14.30 Grande esibizione dei carri allegorici e gruppi mascherati lungo il classico percorso ad anello; Ore 17.00 Chiusura spettacoli presso il «PalaCatta» nel piazzale caserma VVF con degustazione della tipica polenta Carbonera, l’Intrattenimento disco con Dj Catta e Alex the Voice; quindi alle 21.00 il Gran Ballo Mascherato presso la struttura E20 in località «Piane» con la Musica live della Cover Band Exes.

Ultimo atto alle Ore 24.00 con la proclamazione dei vincitori e le premiazioni dei carri e dei gruppi del Gran Carnevale di Storo 2017 e l’assegnazione del Trofeo Gran Carnevale e del Trofeo Hermann.

A chiudere L’estrazione della Lotteria. INFO: www.visitchiese.it.

