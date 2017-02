Golf – Eurotour: coppia al vertice, Francesco Laporta 34°

25/02/2017

Sospeso anche il terzo giro per maltempo: Joburg Open ridotto da 72 a 54 buche

Gioco sospeso anche nella terza giornata e Joburg Open ridotto da 72 a 54 buche.

Sui due percorsi del Royal Johannesburg & Kensington GC (East Course, par 72; West Course, par 71), a Johannesburg in Sudafrica, nel torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour, solo 46 giocatori hanno giocato poche buche nel terzo turno ininfluenti sulla classifica dove Francesco Laporta è 34° con 137 (66-71, -6) e Nino Bertasio 62° con 138 (65-73, -5) e la prima buca dell’ultimo giro conclusa in par.

Out Renato Paratore, 92° con 140 (69-71, -3).



Al comando con 132 (-11) colpi l’inglese Paul Waring (65-67) e il sudafricano Darren Fichardt (66-66) con un colpo di margine su altri due giocatori di casa, Dean Burmester e Jacques Kruyswijk (133, -10).

Sono in corsa per il titolo almeno quindici concorrenti raccolti nell’arco di tre colpi tra i quali il sudafricano Haydn Porteous, campione uscente, e lo statunitense Paul Peterson, quinti con 134 (-9), e il sudafricano Brandon Stone, 11° con 135 (-8).

Il montepremi è di 1.190.000 euro.

Il torneo è su Sky.

