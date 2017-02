Sfiorato il dramma a Vigolo Vattaro: si ribalta carro di carnevale

25/02/2017

I feriti sono 15, nessuno grave – Mobilitate 14 ambulanze più l’auto con medico a bordo

L’incidente – fortunatamente più spettacolare che drammatico – è accaduto questa sera alle 18.36 a Vigolo Vattaro, dove era si stava concludendo la sfilata dei carri di carnevale.

All’altezza della rotatoria che collega Bosentito a Vigolo e a Vattaro, uno dei carri si è ribaltato.

Ben 15 le persone coinvolte.

Si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri, e sono state inviate 14 ambulanze e l’auto con medico a bordo.

Come vediamo nell’elenco dei feriti e della ambulanze che pubblichiamo per dare ridondanza alla notizia, la mobilitazione è stata notevole.

Francamente, quando abbiamo letto il bollettino che riportiamo qui di seguito, abbiamo temuto una disgrazia di notevoli proporzioni.

Per fortuna le ferite sono state di lieve entità.



Persone:

1. - Genere: M - Età: 17 A - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA - Gravità paziente a rischio

2. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO

3. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO

4. - Genere: F - Età: 16 A - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA - Gravità paziente a rischio

5. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

6. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

7. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

8. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

9. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

10. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

11. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

12. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

13. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

14. - Genere: N - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA

15. - Genere: M - Età: 19 A - Esito: TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO - H SANTA CHIARA - Gravità paziente a rischio.-



Mezzi:

1. - AMBULANZA TIPO A

2. - AUTOMEDICA

3. - AMBULANZA TIPO A

4. - AMBULANZA TIPO A

5. - AMBULANZA TIPO B

6. - AMBULANZA TIPO A

7. - AMBULANZA TIPO A

8. - AMBULANZA TIPO A

9. - AMBULANZA TIPO A

10. - AMBULANZA TIPO A

11. - AMBULANZA TIPO A

12. - AMBULANZA TIPO A

13. - AMBULANZA TIPO A

14. - AMBULANZA TIPO A

15. - AMBULANZA TIPO A

