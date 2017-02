Trentino protagonista ai tricolori sprint di fondo e biathlon ragazzi

25/02/2017

Oro con Simone Daprà e Francesca Franchi, bronzo con Giovanni Caola – Gabriel Casagrande è d'oro nel biathlon ragazzi, bronzo anche per Fabiana Carpella

Il Trentino del fondo giovanile continua a regalare emozioni e medaglie.

È successo anche a Passo Cereda nella prima giornata dei campionati italiani junior organizzati dall’Us Primiero. Nella sprint sono giunte ben due vittorie su due gare, grazie al fiemmese di Panchià Simone Daprà e alla molvenese Francesca Franchi.

A coronare il successo di squadra del team diretto da Marco Zoller è poi giunta la medaglia di bronzo di Giovanni Caola di Sant’Antonio di Mavignola, alfiere dell’Us Carisolo.

Dominio trentino dunque nel primo atto della due giorni che prevede il Campionato italiano sprint in tecnica libera per la categoria Under 20 e una prova di Coppa Italia prevista per la categoria Under 18 ed il Campionato italiano individuale in tecnica classica previsto per domenica 26 febbraio.

Il percorso di gara di 1.100 metri per le categorie femminili e di 1400 metri per le categorie maschili è stato allestito nel migliore dei modi e la neve ha tenuto per la durata di tutto l’evento.

Il miglior tempo in qualifica è stato realizzato da Nicole Monsorno (Trentino) tra le Under 18 con il tempo di 2:43.18 nei maschi è stato Luca Del Fabbro (Friuli VG) il migliore con il tempo di 2:53.33.



Tra gli Under 20 miglior tempo al femminile per Francesca Franchi (Trentino) con 2:36.32 e di Giovanni Caola (Trentino) con 2:53.83.

Si sono susseguite batterie avvincenti che hanno visto anche alcune cadute, da registrare la caduta di Anna Comarella che ha compromesso il suo passaggio in finale.

Finali combattute ed avvincenti in particolare tra le Under 18 con arrivo al fotofinish e vittoria per la valdostana Noemy Glarey davanti ad Alessia De Zolt Ponte (Veneto) e 3a Nicole Monsorno (Trentino).

Nella categoria maschile Under 18 Luca Del Fabbro (Friuli VG) è giunto in solitaria all’arrivo davanti a Davide Graz (Friuli VG) e 3° Luca Compagnoni (Alpi Centrali).

Una sorridente Francesca Franchi (Trentino) ha tagliato il traguardo con un buon margine di vantaggio su Martina Bellini (Alpi Centrali) e 3a Vittoria Zini (Alpi Centrali).

Simone Daprà (Trentino) ha vinto nella categoria Under 20 davanti a Lorenzo Romano (Alpi Occidentali) e 3° Giovanni Caola (Trentino).







Gabriel Casagrande è d'oro nel biathlon ragazzi e bronzo anche per Fabiana Carpella

Sono nate due nuove stelle nel biathlon giovanile trentino. Dopo le medaglie conquistate a Chiusa Pesio il primierotto Gabriel Casagrande e la teserana Fabiana Carpella hanno confermato le loro capacità e la loro determinazione anche ai campionati italiani ragazzi e allievi in corso di svolgimento a in Val Martello.

In particolar modo il 12enne alfiere dell’Us Primiero è riuscito a centrare la medaglia d’oro della gara individuale nella categoria ragazzi, grazie ad una prestazione impeccabile soprattutto nel tiro ad aria compressa, dove non ha commesso alcun errore a differenza di tutti i suoi avversari, staccando di ben 58 secondi Jonas Raffl del meranese Sc Passiria.

Grazie a questa affermazione, aggiunta all’argento e al bronzo ottenuti nelle precedenti prove Gabriel Casagrande ha pure conquistato il pettorale di leader under 12 in Italia.

Per la teserana Fabiana Carpella il terzo posto centrato nella gara altoatesina rappresenta la seconda medaglia (dello stesso colore) stagionale, a dimostrazione di una crescita costante.

Sul traguardo ha chiuso con un ritardo di 43 secondi dalla vincitrice Irina Daziano (Valle Pesio) e a 16 secondi dall’argento ottenuto dall’altoatesina di Anterselva Leni Auchentaller.

Da segnalare poi il decimo posto di Serena Rigo del Val di Sole e il sedicesimo di Elisa Lorenzoni della Cornacci sempre fra le under 12, quindi il 25esimo di Samuele Lorenzoni fra gli allievi.

