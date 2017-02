Amedeo Tonelli è il campione italiano indoor di tiro con l'arco

25/02/2017

Oggi, ai campionati italiani in corso di svolgimento a Bari, il trentino ha vinto con 590 punti la classe senior





Il trentino Amedeo Tonelli (Aeronautica Militare) è il nuovo campione senior maschile con il punteggio di 590.

Secondo posto per David Pasqualucci (Aeronautica Militare) con 587 punti, uno in più di Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre).

Tra le donne trionfa Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) con 579 punti, argento per Andreamartina Carta della Iuvenilia (573), bronzo ad Elena Toletta dell’Aeronautica Militare (568).

Tra i Master il titolo di classe va ad Alvise Bertolini (Arcieri Altopiano Pinè) con 569 punti, Giovanni Tebaldini (Arcieri Gonzaga) si piazza secondo con lo stesso punteggio ma con 33 dieci contro i 35 del neo campione. Terza posizione per Roberto Mannu (Arco Club Appia Antica) con 568 punti.



Al femminile vince Carla Di Pasquale (Castenaso Archery Team) con 551 punti, una lunghezza più indietro è d’argento Tiziana Temperini (Arcieri Sagittario), bronzo al collo di Simona Mento (Toxon Club) con 544 punti.

Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) si laurea campione con 574 punti tra gli Junior. Argento per Matteo Santi degli Arcieri Città di Terni (565), bronzo per Matteo Canovai degli Arcieri Augusta Perusia (562). Titolo tra le Junior per Tatiana Andreoli (Iuvenilia) con 581 punti, secondo posto per Lucilla Boari (Arcieri Gonzaga) con 577, terza Vanessa Landi (Arcieri Montalcino) con 566.

Tra gli Allievi vittoria per Elia Biscardo (A.S.C.A.T.) con il punteggio di 579, tre lunghezze più indietro è secondo Walter Inglese (Arcieri del Sud) mentre a con 571 punti è terzo Simone Guerra (Arcieri Vicenza).



Aiko Rolando (Arcieri Collegno) si prende l’oro tra le Allieve con 563 punti, argento per Elisa Ester Coerezza (C.A.M – Arcieri Monica) con 555 punti, uno in più di Karen Hervat (A.S.C.A.T).

Nella classe Ragazzi trionfa Enea D’Acunto (Arcieri di Santo Stefano) con 553 punti davanti a Moises Cortopassi degli Arcieri di Rotaio (548) e a Marco Cappello (Arcieri Mediterraneo) con 542 punti.

Al femminile oro a Giulia Rossi (Arcieri Città di Ternu) con il punteggio di 544, argento a Sara Polinelli (C.A.M – Arcieri Monica) con 537, stesso punteggio di Eleonora Tommasini del Kappa Kosmos Rovereto ma con 20 dieci contro i 13 della terza.

