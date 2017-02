«Garda Unico», a Desenzano l’accordo per il rilancio

25/02/2017

Con una dotazione triennale di fondi per seicentomila euro, il progetto interregionale di promozione turistica unitaria del Garda è insostituibile



Marco Benedetti, Michele Dallapiccola, Franco Cerini, Mauro Parolini, Federico Caner, Paolo Artelio.



Sì è svolto lo scorso 22 febbraio, presso il Park Hotel di Desenzano del Garda, l’incontro decisivo per rilanciare con un’azione congiunta e coordinata il patto di promozione territoriale che include l’intero bacino turistico benacense.

Sottoscrittori dell’accordo, che porterà nelle casse gardesane 600 mila euro nell’arco di tre anni, sono quattro attori: da un lato il Consorzio Garda Unico - lo strumento operativo del marketing turistico del lago a cui partecipa anche Garda Trentino S.p.A., presente all'incontro con il Presidente Marco Benedetti e il Direttore Roberta Maraschin - dall’altro le delegazioni degli Assessorati al Turismo di Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento, guidate rispettivamente dagli assessori Mauro Parolini, Federico Caner e Michele Dallapiccola.

I fondi stanziati serviranno per consentire al lago più grande e più apprezzato d’Italia di continuare a veicolare la propria immagine di location di villeggiatura d’eccellenza, prima scelta di vacanza per decine di milioni di turisti ogni anno.



l progetto Garda Unico è stato tenacemente perseguito dai consorzi territoriali delle tre sponde del lago e appoggiato dalle istituzioni, che hanno riconosciuto ufficialmente alla società consortile mista pubblico/privata il ruolo di soggetto titolare in esclusiva dell’attività promozionale turistica in Italia e all’estero.

«Fin dalla sua nascita – afferma il Presidente di Garda Unico Franco Cerini, – i risultati ottenuti sono stati straordinari, soprattutto in termini di visibilità del lago sul mercato internazionale.

«La migliore testimonianza di questo successo è rappresentata dal caratteristico marchio multicolor GARDA, che richiama per ciascuna lettera della scritta un diverso tema di vacanza.

«Questo logo è diventato simbolo di un vero e proprio holiday brand, leader sulla scena mondiale del settore.»



Le operazioni attuate finora da Garda Unico comprendono partecipazione a fiere e organizzazione di eventi sui principali mercati europei ed extraeuropei, campagne di comunicazione e pubblicità veicolate attraverso giornali e televisioni, visite guidate per tour operator, giornalisti e influencer, presenza autorevole e straordinariamente efficace sul web, con lo storico portale visitgarda.com - uno dei più frequentati da chi progetta sul web la propria vacanza - a cui si affiancherà a breve il portale lagodigarda.it, forte di oltre un milione di visite all’anno e in fase di riprogettazione generale, per meglio soddisfare anche sul web le esigenze di un comprensorio che si rivela sempre più come una delle aree turistiche più attraenti d’Europa.

