Lunedì 27 vertice trilaterale sulla situazione economica nell'Euregio

25/02/2017

Parteciperanno il vicepresidente Olivi, l'assessore Zoller e il presidente Kompatscher

Lunedì 27 febbraio a Bolzano vertice trilaterale fra Alessandro Olivi, vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e al lavoro della Provincia autonoma di Trento, Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, e Patrizia Zoller Frischauf, competente per le attività economiche nel governo tirolese, per fare il punto della collaborazione nell'Euregio e approfondire una serie di misure.

I responsabili politici dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino competenti per l’economia si confrontano regolarmente per aggiornare la cooperazione transfrontaliera, individuare nuove forme di sinergia e utilizzare al meglio i finanziamenti UE.

© Riproduzione riservata