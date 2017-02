Ah sì? E mi alóra... – Di Cornelio Galas

25/02/2017

Quand èrem boci, zughevem come el Tramp, come per quel mat de la Corea de sóra…

>

Erem bòci. Se zughéva con quel che se trovéva nela córt.

En tòch de camera d'aria 'l deventéva - enséma a 'n lègn a forma de V - na bòna fionda. Come se podéva farse n'arco co le frecie de Robin Ud.

Spade de legn. Catapulte coi maròchi.



Sóm deventà grant (se fa per dir) e vedo che no è cambià gnènt.

Come alóra, anca adès ognum vòl far de pù, de pù mal.

Per dir, el Celestino el me diséva, ne la ricreazióm a scòla: «Ti te dròpi i cararmati? E mì méto 'n spala el bazùka».

Mi ghe rispondévo: «E alora mi te sbaro da sóra: coi cacia».

E lù: «E mi ripàsso e te bagno anca el cul col napalm».

E mi: «Osc'ia, e mi te sbàro su co la contraerea cargada coi infrarosi».

E lù: «E mi ripàso co l'uranio empoverì».

E mi: «Comando en ràzo che sól col calór el sà 'ndove te sei... E prima o dopo el te ciàpa».

E lu: «Osc'ia, a 'sto punto no me resta che farte sciopàr sora la testa na bomba atomica».

E mi: «No te pòi, perché le bombe atomiche no le vàl 'n sto zògh».



No, enveze.

Per el Tramp par che 'l zògh no 'l finìssa chi.

Come per quel mat de la Corea de sóra.

L'è propri vera: sém governai, en sto mondo, da bòci che no sa quel che se dìs.

Da zènt che quando no i sa pù che dìr i sbàra monae.

El bèl l'è che i è pochi. Che tanti, milioni de persone, no la pensa come lori.

Però i léze, i sente, 'ste putanàe. E i dìs: «Dài, che 'l fa per finta, se sa...».

I diséva cosìta anca de Hitler, Mussolini...

No l'è finìa tut en d'en scherz.

© Riproduzione riservata