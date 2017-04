I ragazzi di RESEt sbarcano anche al Trento Film Festival

26/04/2017

Il documentario dei ragazzi della 5ª Liceo Filzi di Rovereto verrà proiettato al Cinema Modena martedì 2 maggio con replica sabato 6 maggio

Che il sogno avveratosi la scorsa estate di recarsi alle isole Svalbard per un viaggio studio stesse per diventare un documentario, i ragazzi della 5ª Liceo Filzi di Rovereto lo sapevano già, ma che questo potesse guadagnarsi un posto al prossimo Trento Film Festival, non l'avrebbero mai creduto possibile.

Oggi, il trailer del documentario RESEt. Una classe alle Svalbard, questo il titolo del film, è senza dubbio tra i più cliccati di tutto il festival.

Alberto Battocchi, regista del film, riassume in 50 minuti la genesi del progetto didattico denominato RESEt (Research and Education Svalbard Experience) e la sua «punta dell'iceberg», come la definiscono i ragazzi, il viaggio di studio ed esplorazione alle isole Svalbard nell’artico norvegese.

Svoltosi nel Luglio 2016 e reso possibile dal sostegno di circa 30 sponsor, tra cui il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e centinaia di sostenitori privati, il viaggio è stato documentato, oltre che dalle telecamere della produzione, anche dai telefonini dei ragazzi.







Il film, presentato dal Liceo Filzi di Rovereto e prodotto dalla società trentina GiUMa, è stato selezionato alla 65ª edizione del Trento Film Festival nella categoria «Orizzonti vicini» riservata alle produzioni del Trentino Alto Adige e verrà proiettato al Cinema Modena martedì 2 maggio - ore 21,30 sala 2 – con replica sabato 6 maggio - ore 19.00 sala 3.

L'invito è esteso a venerdì 28 aprile ore 18.00 - Sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, via Garibaldi, 33, Trento - per un incontro con gli autori della categoria «Orizzonti vicini» a cui parteciperanno anche i ragazzi, il loro insegnante, il regista Alberto Battocchi e i filmmaker Marco Rauzi e Michela Tomasi, che hanno realizzato le riprese alle Svalbard.

Un primo grande traguardo per un film al quale tutti hanno lavorato su base volontaria e che ha visto il sostegno di numerosi partner pubblici tra i quali l'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento e, tra gli sponsor privati, CAVIT.







Sinossi film

Un professore di scienze propone ai propri studenti un’avventura straordinaria: un viaggio di studio ed esplorazione alle isole Svalbard, nel circolo polare artico.

Nasce così il progetto Research and Education Svalbard Experience (RESEt), un lungo percorso fatto di raccolte fondi, attività di studio e ricerca sul campo e stupore genuino per la scoperta delle terre abitate più a nord del pianeta Terra.

«RESEt: una classe alle Svalbard» è un diario di viaggio che documenta la nascita e la realizzazione di un sogno attraverso le immagini mozzafiato degli ambienti polari e i racconti dei suoi giovani protagonisti.

