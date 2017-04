Verso la 91esima adunata degli alpini - Trento 11-13 maggio 2018

26/04/2017

Scelto il logo della manifestazione e individuata la sede del comando operativo nel quartiere delle Albere

Il C.O.A. Trento 2018 ha scelto oggi il logo dell'Adunata nazionale degli alpini dell'11, 12,13 maggio 2018.

Il logo, però, sarà ancora segreto fino alla metà del mese di maggio perché sarà presentato in un'apposita conferenza stampa durante l'adunata nazionale di Treviso.

Fra le tante decisioni assunte, una interessa particolarmente il pubblico e gli addetti ai lavori, ovvero l'apertura dell'ufficio dell'adunata nel nuovo quartiere delle Albere.

Il locale necessita però di qualche lavoro di adattamento dopodiché diventerà punto di riferimento per tutti: addetti ai lavori, stampa, visitatori.

Il logo attualmente usato sulla carta da lettere.

Di particolare importanza anche l'approvazione preventiva della gestione economico-finanziaria dell'evento, il programma e la gestione delle tante cerimonie previste sia prima che durante l'adunata.

Forse il punto più importante e più impegnativo in vista dell'evento è l'allestimento del programma di accoglienza.

Secondo le stime, a Trento sono attese all'incirca 500mila persone che necessitano, oltre di alberghi (già tutti prenotati) di alloggiamenti collettivi, di aree attrezzate, di parcheggi.

Si pensi, ad esempio, che con ogni probabilità Trento supererà Treviso dove hanno prenotato piazzole oltre 1.000 camper.



Presentate anche ai componenti del Comitato Organizzatore (il COA perlappunto) le mappe che già prefigurano i tracciati della sfilata nonché tutte le aree dedicate al grande evento.

Appuntamento, quindi, a Treviso per giovedì 11 maggio, ore 11, per la presentazione dell'adunata Trento 2018 e, soprattutto, del logo che la caratterizzerà.

