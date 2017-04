Bonporti, «alla ricerca del suono perfetto»: 27 e 28 aprile

26/04/2017

La ricerca del suono perfetto e la fusione emozionante di un coro di voci: il famoso flautista italiano Giampaolo Pretto è protagonista di una Masterclass di due giorni

>

Da quasi un trentennio è primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e nella sua lunga carriera ha tenuto migliaia di concerti nelle più importanti sedi italiane e internazionali, nelle vesti più versatili: solista, camerista, primo flauto.

Parliamo di Giampaolo Pretto, ospite in questi giorni del Conservatorio Bonporti.

Il famoso musicista italiano porta a Trento i suoi venticinque anni di esperienza sulla ricerca del suono perfetto: le ricerche, le scoperte ed i consigli che recentemente ha raccolto nel libro “Dentro il suono”, edito da Riverberi Sonori.



«Venticinque anni di annotazioni sulle più disparate problematiche dell'emissione flautistica – racconta Pretto, – redatti prendendo spunto da più di trent’anni di lavoro immerso nei campi del concertismo solistico, orchestrale e cameristico.

«Una riflessione sempre rinnovata criticamente attorno alla lezione dei grandi Maestri che ho avuto l'onore di conoscere, ma anche sull'esercizio della mia didattica di perfezionamento, vissuta in prima persona nel corso di migliaia e migliaia di ore, in decine di corsi con centinaia di studenti.»



Di questo e di altro ancora sarà trattato nella Masterclass di flauto che si terrà domani giovedì 27 aprile, e dopodomani, venerdì 28 aprile, a Trento, presso l’Aula Magna del conservatorio (orari 09.30 – 13.30 / 15.00 – 19.00).

L’obiettivo dell’incontro è lo studio del suono puro, l’analisi di tutte le variabili inerenti all’emissione flautistica, nonché l’avvio alla risoluzione di tutti i problemi più diffusi attraverso un controllo sempre più consapevole della tecnica di produzione del suono, inteso come propria voce marcatamente individuale e personale.



Questa settimana termina per il Bonporti con un concerto del ciclo Mondi Corali.

Venerdì 28 aprile il Coro del Conservatorio Bonporti di Trento diretto dalla professoressa Cecilia Vettorazzi si esibirà presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Trento.

Il concerto avrà inizio alle ore 20,30 ed è ad ingresso libero.