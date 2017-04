Sui binari della storia – Salorno 7 maggio 2017

26/04/2017

Un evento creato dai Ferroamatori del Trentino Alto Adige per aprire una finestra sul passato e far conoscere l'evoluzione storica che ha avuto la ferrovia

>

L'Associazione Ferramatori Trentino Alto Adige per domenica 7 Maggio 2017 organizza una manifestazione a Salorno presso l'Ostello della gioventù in via Dr. Josef Noldin 20.

Come spiega Luca Dal Cerè, membro dell’associazione - «L’evento consisterà nell'esposizione di cimeli ferroviari storici mirando attenzione sull'evoluzione tecnologia del settore ferroviario.

Inoltre non mancheranno gli edifici ferroviari in miniatura e un ricco angolo fotografico costituito da fotografie ferroviarie scattate in magnifici contesti paesaggistici come quelli del Trentino a dell'Alto Adige.

La mostra sarà aperta con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 18.

© Riproduzione riservata