«Artisti in erba», primavera intorno ai laghi, 30 aprile 2018

26/04/2017

Il concorso ideato dal Centro d'Arte la Fonte di Caldonazzo diventa internazionale

Le otto opere vincitrici dell'edizione in calendario il 30 aprile 2017 saranno inviate a Pribor città della Repubblica Cèca dove 160 anni fa è nato Sigmund Freud il fondatore della moderna psicoanalisi.

La locale associazione Sigmunda Freuda promuove il concorso «Il mio sogno» e ha invitato l’associazione trentina a partecipare.

Per questo il tema del concorso di Caldonazzo è dedicato alla «Primavera intorno ai laghi» ma con particolare attenzione ai sogni di ciascun aspirante artista.



Al concorso partecipano i ragazzi con età compresa fra i cinque e 15 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti scolastici di Levico, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino, Tenna, Vigolo, Vattaro.

L'iscrizione è libera e gratuita e si effettua dalle ore 14 del giorno 30 aprile nella sede della Casa della Cultura in Viale Stazione 8 a Caldonazzo.



Alle 14.30 il via alla manifestazione e alle 16 la consegna degli elaborati che saranno esaminati dalla giuria di insegnanti, artisti, esperti d'arte.

Alle 16.30 le premiazioni.

La tecnica è libera e ogni partecipante deve dotarsi del materiale necessario.

Il concorso è reso possibile da un contributo della Cassa Rurale Alta Valsugana e da singoli premi donati da Bici Ghesla, Tosolini Agraria e Murara Ferramenta.

Carta e matite sono omaggio del Centro Color di Trento.

