Galleria Civica Trento, presentazione catalogo di Annamaria Gelmi

26/04/2017

Giovedì 3 maggio, incontro sulla carriera di una delle più significative artiste trentine, presente nella mostra Almanacco 70 con tre opere

Proseguono gli approfondimenti alla mostra Almanacco 70.

Il progetto sulle connessioni tra architettura e arte astratta a Trento negli anni Settanta si arricchisce con la presentazione del catalogo sull'opera dell’artista Annamaria Gelmi, a cui il Mart ha sempre dedicato particolare attenzione. Appuntamento giovedì 3 maggio 2017, alle 17.



Il catalogo

Per approfondire i temi della mostra in corso e per conoscere meglio la città di Trento in una delle fasi più dinamiche della sua storia recente, il Mart presenta il catalogo sul lavoro di una delle artiste trentine più significative, tra le protagoniste di Almanacco 70: Annamaria Gelmi.

Edito da Wasabi book-maker, a cura della critica Katia Fortarel, il catalogo è introdotto da un testo del professor Denis Viva. Oltre 300 pagine per ripercorrere una lunga e variegata carriera artistica.

Il volume racconta «tutto l’eclettismo di Annamaria Gelmi, una donna dell’arte che ha saputo sempre rinnovarsi grazie ad un’innata propensione per la sperimentazione con diversi materiali pur rimanendo fedele ad una solida matrice di fondo che ha permesso di riconoscere continuità e coerenza all’interno di un ampio ventaglio di scelte espressive.

«Oltre quarant’anni di attività che le hanno concesso di raggiungere un equilibrio tra la sua parte razionale, rigorosa e di carattere fortemente progettuale, e la sua vena più romantica e sensibile derivante da un profondo lavoro di ricerca metafisico e trascendentale, nel segno di un costante dialogo con l’architettura.»

Appuntamento giovedì 3 maggio, alle 17, Galleria Civica di Trento



La mostra

A cura di Campomarzio, Margherita de Pilati e Gabriele Lorenzoni, la mostra Almanacco 70 (Galleria Civica, fino al 14 maggio) documenta gli esiti artistici e architettonici di una stagione culturale e sociale connotata da un clima di forte tensione innovativa.

Negli anni Settanta, periodo cruciale di cambiamento, il Trentino si trasforma da territorio rurale a società industriale e di servizi.

Trento diventa un vero e proprio laboratorio di sperimentazione: artisti e architetti si scambiano opinioni e suggestioni, condividono progetti e linguaggi.

Attraverso una selezione di materiali d’archivio e una serie di scatti realizzati dal portoghese Fernando Guerra, uno dei fotografi di architettura più apprezzati a livello internazionale, Almanacco 70 ripercorre la storia di alcuni degli edifici più rilevanti progettati dagli architetti Marcello Armani, Luciano Perini e Gian Leo Salvotti, proponendo un inedito confronto visivo con le opere degli artisti Carlo Andreani, Italo Bressan, Mauro Cappelletti, Silvio Cattani, Bruno Colorio, Giancarlo Gardumi, Annamaria Gelmi, Diego Mazzonelli, Romano Perusini, Aldo Schmid e Luigi Senesi.

