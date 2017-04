Prati e boschi delle Viote: vietato parcheggiare

27/04/2017

Il Comune di Trento ricorda che sono disponibili due ampi parcheggi per automobili

Per preservare l'incredibile biodiversità del territorio delle Viote si ricorda che è severamente vietato sostare e accedere con veicoli nei prati e nei boschi e che il divieto è sanzionato.

Nella piana sono presenti due ampi parcheggi per automobili.

Si riporta l'articolo del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Trento con evidenziati divieto e sanzioni.



Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:

a) accedere e sostare con veicoli a motore;

b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.



2. L'Azienda forestale Trento-Sopramonte accorda deroghe per le attività di sfalcio erba, fienagione, silvo-pastorali, svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche di rilevante interesse comunitario e di manutenzione delle piste per la pratica dello sci alpino e nordico compresi i relativi impianti valutando le richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali.



3. Le aree dalle quali si preleva erba da impiegarsi nella fitobalneoterapia sono segnalate e delimitate dall’Azienda forestale Trento-Sopramonte. In esse è ammesso il solo transito a piedi o con mezzi agricoli.



4. Nei castagneti è permessa la raccolta dei frutti caduti sul terreno, entro la proprietà comunale, ad esclusione delle aree, opportunamente segnalate, gestite da titolari di uso civico. E' vietato l'abbattimento dei frutti con pertiche e lancio di sassi e comunque con mezzi dannosi per le piante.



5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.



6. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è riservata la precedenza ai titolari di uso civico e alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori e di fitobalneoterapia.



7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27 ad € 162.



L’ambiente

Nella bellissima zona delle Viote ci sono pascoli e prati utilizzati per l'attività zootecnica e della fienagione.

È attiva dal 2010 la Rete di Riserve Bondone che occupa un’area disposta attorno al gruppo montuoso Bondone-Stivo, per un totale di oltre 1.100 ettari in cui sono presenti otto Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e comprende: Laghi e abisso di Lamar, Terlago, Stagni della Vela - Soprasasso, Dos Trento, Burrone di Ravina, Torbiera delle Viote, Tre cime Monte Bondone, Prà dall'Albi – Cei, e quattro riserve locali denominate Prada, Palù, Valle Scanderlotti e Casotte.

È un ambiente alpino ricco di specie floristiche e di associazioni vegetali tipiche dei rilievi prealpini in ottimo stato di conservazione.

Vi si trovano specie animali rare. La Torbiera piana fonticola situata al centro della conca delle Viote, i prati umidi (molinieti), vegetazione delle torbiere piane (cariceti ed erioforeti).

È un sito di riproduzione di Anfibi.

La flora: grandissima diversità floristica (ben 1443 entità). Varie piante rare a livello

provinciale ed alpino

La fauna: rilevante diversità faunistica. Vari animali rari a livello provinciale e alpino

Alcuni esempi: Gambero di fiume, Cervo volante, Ululone dal ventre giallo, Gallo cedrone, Fagiano di monte, Nibbio bruno, Falco pecchiaiolo, Gufo reale, Civetta nana, Picchio nero.

