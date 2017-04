«Un libro, una città: Calvino resta in vetta alla classifica

27/04/2017

Eco, Rigoni Stern e Tomasi di Lampedusa sono all'inseguimento – I gruppi di lettura della biblioteca di via Roma leggono «La storia» e «Le città invisibili»

Il decimo scrutinio delle schede di «Un libro, una città», il referendum sul romanzo da leggere insieme nel 2018, incorona ancora «Le città invisibili» di Calvino, che rimane in testa alla classifica dei titoli più votati inseguito da «Il nome della rosa» di Eco, «Il sergente nella neve» di Mario Rigoni Stern e «Il Gattopardo» di Tomasi di Lampedusa.

Il «sergente» è stato il libro preferito a Biblioè, la festa delle biblioteche trentine, nelle librerie l'autore più votato è stato Calvino mentre nelle biblioteche cittadine, a sorpresa, in testa alle preferenze c'è «Casa d'altri», il romanzo breve di D'Arzo.

«Non ti muovere» di Mazzantini resta il 18° libro più votato seguito da «Spingendo la notte più in là» di Calabresi.



Ecco la classifica completa

1 - Le città invisibili - Calvino

2 - Il nome della rosa - Eco

3 - Il sergente nella neve - Rigoni Stern

4 - Il Gattopardo - Tomasi di Lampedusa

5 - La storia - Morante

6 - Un anno sull'altipiano - Lussu

7 - Lessico famigliare - Ginzburg

8 - Sostiene Pereira - Tabucchi

9 - Il giardino dei Finzi Contini - Bassani

10 - Cristo si è fermato a Eboli - C. Levi

11 - La luna e i falò - Pavese

12 - Nati due volte - Pontiggia

13 - Il partigiano Johnny - Fenoglio

14 - La tregua - P. Levi

15 - Libera nos a malo - Meneghello

16 - Non ti muovere – Mazzantini

17 - Casa d'altri - D'Arzo

18 - La donna della domenica - Fruttero e Lucentini

19 - Spingendo la notte più in là – Calabresi

20 - Uno, nessuno e centomila – Pirandello

21 - Io non ho paura – Ammaniti



I titoli di «Un libro, una città» sono protagonisti anche nei gruppi di lettura della biblioteca di via Roma.

Dopo «La tregua» di Levi, il gruppo del pomeriggio, condotto da Paolo Malvinni, il 10 maggio si cimenterà con «Le città invisibili» di Calvino. Il gruppo di lettura del mattino, condotto da Elena Leveghi, mercoledì 3 maggio discuterà la prima parte de «La storia» di Elsa Morante.



Si ricorda che a fine maggio si chiude la prima fase eliminatoria da cui usciranno quattro romanzi semifinalisti che, dal 15 al 19 giugno, saranno protagonisti anche al Trentino Book Festival diretto da Pino Loperfido.

La finalissima sarà invece inserita nel programma delle Feste Vigiliane e prevederà, accanto al voto popolare, una sfida a colpi di letture nel quartiere delle Albere.



L'invito ai lettori è quello di continuare a votare e a far votare il proprio titolo preferito con qualsiasi modalità.

Ricordiamo che si può scegliere un libro dalla lista dei magnifici 17 e insieme «fare 18», suggerendo un ulteriore romanzo.

Sui social la votazione è sempre aperta: via Facebook basta commentare l'ultimo post dedicato a «Un libro, una città» nella pagina del Comune di Trento.

