Non solo economia, ma tante iniziative per tutti i gusti

27/04/2017

Il Festival dell’Economia si articolerà ancora nelle piazze di Trento





Come sempre il Festival non vive solo nelle sedi che ospitano le molteplici conferenze e i dibattiti, ma coinvolge le piazze e le vie del centro storico di Trento, con numerose e variegate attività, che quest’anno avranno come focus i temi della salute e del benessere.

La centralissima Piazza Duomo sarà animata dalla consueta ed apprezzata Libreria del Festival, aperta dall’1 al 4 giugno con orario continuato.

Nella piazza cuore di Trento ci saranno, inoltre, le postazioni di Rai Radio 1 e Radio 3, l’Infopoint del Festival ed un maxischermo, che permetterà di seguire in diretta i principali eventi.

In Piazza Fiera, quest’anno, dal 2 al 4 giugno, si parlerà di benessere, salute e attività motoria, con un progetto a cura dell’Assessorato allo Sport della Provincia autonoma di Trento.



Ci saranno dimostrazioni pratiche e proposte di avvicinamento ad alcune discipline sportive.

Piazza Fiera ospiterà anche i laboratori per bambini e ragazzi, con percorsi ludici di sperimentazione motoria e il bicigrill del Festival, dove noleggiare gratuitamente le famose biciclette arancioni.

Nella rinnovata Piazza Santa Maria Maggiore, la Fondazione Franco Demarchi, tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00, proporrà laboratori e spettacoli sui temi dell’educazione alla salute e al movimento.

In Piazza Dante, dal 2 al 4 giugno, sarà presente «Il camper della salute» che svolgerà un’attività d’informazione e di consulenza in materia di prevenzione.



Dalle 11.00 alle 17.00, spazio anche agli Open days INPS, che offriranno al pubblico del Festival un servizio di consulenza previdenziale e dalle 10.00 alle 18.00 le degustazioni al buio di Dark on the Road, un’occasione per sensibilizzare alla disabilità visiva.

La satira sarà l’assoluta protagonista in Piazza Cesare Battisti dove dal 2 al 4 giugno, i disegnatori dello Studio d’Arte Andromeda si cimenteranno in caricature e disegni umoristici.

Nella piazza saranno presenti anche gli stand di A22 e di Hydro Dolomiti Energia.

Il Festival arriverà anche al Castello del Buonconsiglio, l’1 e il 2 giugno a partire dalle 18.00, dove il marchio Trentodoc proporrà aperitivi, degustazioni e musica con le bollicine di montagna di quarantacinque case spumantistiche.

