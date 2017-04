L'11 giugno torna la «Molveno Lake Running»

27/04/2017

Confermato il doppio percorso anche per la seconda edizione





Forte del successo riscosso nell’edizione d’esordio dello scorso anno, quando si presentarono al via oltre 400 podisti, la Molveno Lake Running si ripresenterà domenica 11 giugno 2017, con il collaudato staff dell’Asd Molveno del presidente Alessandro Sartori impegnato nell'organizzazione.

Il format di gara proposto rimarrà quello del 2016, con la possibilità di scelta tra il percorso long di 20 km e quello short di 12,9 km, disegnati in uno degli scorci più suggestivi offerti dall'intero panorama trentino. Lo scenario, infatti, sarà quello del Lago di Molveno, recentemente preso d’assalto dai turisti.

Il bacino, svuotato per consentire una serie di lavori, è diventato una vera e propria attrazione, con tanti curiosi che hanno raggiunto la rinomata località trentina per concedersi una passeggiata in un ambiente decisamente affascinante.

Premiato da Legambiente e dal Touring Club Italiano con il marchio di qualità ambientale «5 vele» e come lago più bello d'Italia, il Lago di Molveno sta ora tornando a riempirsi e si ripresenterà nel proprio massimo splendore per l’appuntamento di giugno.



Entrambi i percorsi prevedono la partenza da Piazza San Carlo e l'arrivo di fronte al centro sportivo di Molveno, cuore pulsante dell'evento.

La gara long, inserita nel calendario nazionale Fidal, avrà uno sviluppo di 20 km, con partenza alle 10.30: nelle fasi iniziali, i runner transiteranno nel centro storico del paese, per poi compiere il giro del Lago, caratterizzato nella prima parte da uno strappo di 500 metri che conduce al passo del Doss Corno.

Il tracciato di gara prevede anche il passaggio dal Lago di Nembia, dove ci sarà il giro di boa, con i concorrenti che si riporteranno poi sulle sponde del Lago di Molveno dopo aver affrontato un tratto nel bosco caratterizzando da saliscendi.

A quel punto, i runner copriranno un tratto pianeggiante fino al Lago di Bior, con successivo attraversamento della spiaggia e costeggiamento del rio Massò, a precedere il rush finale verso il traguardo.



Il percorso short, invece, misurerà 12,9 km e avrà un inferiore profilo altimetrico: lo start verrà dato sempre da Piazza San Carlo alle 10.45.

Il primo tratto sarà in discesa e, dopo aver percorso un chilometro su via Lungolago e un suggestivo tratto nel bosco di betulle e abeti, si raggiungerà lo storico Ponte Romano, dove avrà inizio il giro del Lago.

La restante parte del tracciato sarà la medesima della gara long con giro di boa in fondo al Lago di Molveno, senza il prolungamento in direzione Lago di Nembia.

Le iscrizioni sono già aperte e disponibili online sul sito della società organizzatrice www.asdmolveno.it, consultando l'apposita sezione.



Chi si iscriverà entro il 31 maggio potrà beneficiare della quota agevolata di 25 euro per la long e di 15 euro per la short, mentre dal primo giugno la quota da versare salirà rispettivamente a 30 euro e 20 euro.

La chiusura delle iscrizioni è prevista alle 20 di venerdì 9 giugno per la long e alle ore 20 del giorno seguente per la short.

La quota, oltre a garantire la partecipazione all'evento, darà diritto al pacco gara, all'assicurazione e all'assistenza medica, al noleggio del microchip di cronometraggo, ai ristori predisposti sul percorso e all'arrivo e al servizio docce disponibile nell'attrezzata struttura del centro sportivo.

Per info, regolamento, dettaglio dei percorsi e iscrizioni consultare il sito www.asdmolveno.it alla sezione dedicata «eventi podistici».

© Riproduzione riservata