Basket Under 13, un risultato che non lascia dubbi

27/04/2017

Junior Basket Rovereto batte alla grande il forte Basket Villazzano 85-45

>

Brillante affermazione degli Under 13 della JBR di coach Marlene Deflorian, capaci di sconfiggere con un perentorio 85 a 45 il forte Basket Villazzano.

La partenza dei giovani atleti della Junior Basket Rovereto è al fulmicotone, difesa alta e grintosa e attacco che colpisce da tutte le distanze e posizioni.

Quarto dopo quarto il punteggio assume una forbice tale che permette al coach roveretano di mettere sul parquet tutti i disponibili e tutti onorano questa bella possibilità andando tutti a referto quali marcatori.

Citazione di merito per i 40 punti di Dorigotti, ma tutti i ragazzi hanno soddisfatto ampiamente le aspettative di coach Deflorian.

Ora all’Under 13 della Junior Basket Rovereto mancano solo due punti per accedere ufficialmente alle semifinali regionali di categoria. Un bel traguardo, complimenti.

PF

© Riproduzione riservata