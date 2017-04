Infoday Spazio Alpino: la presentazione del terzo bando

27/04/2017

Giovedì 4 maggio alle ore 14 presso la Sala Belli del Palazzo della Provincia di Trento

Il 13 aprile 2017 è stato pubblicato il terzo bando del Programma Spazio Alpino.

Per la presentazione del bando e delle sue priorità tematiche viene organizzato un Infoday il 4 maggio 2017 ad ore 14 presso la sala Belli nel Palazzo della Provincia in Piazza Dante 15.

L’Infoday è organizzato dalla Regione Lombardia, in qualità di co-presidente del comitato nazionale del Programma Spazio Alpino e responsabile dell’Alpine Contat Point italiano, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento membro del medesimo Comitato.

L’Infoday vuole approfondire sia gli aspetti tecnici delle modalità di presentazione dei progetti, sia le tematiche che, in questo bando, maggiormente interessano al Programma Spazio Alpino e che lo stesso vorrebbe vedere sviluppate nei progetti.



Il Programma Spazio Alpino è uno dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e fa parte delle iniziative della Politica di coesione 2014-2020.

Si occupa di coesione economica, sociale e territoriale, contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva prevista da Europa 2020 e sostiene lo sviluppo e il cambiamento della regione Alpina.

A partire dall’analisi dei bisogni del sistema economico e sociale dello Spazio Alpino la strategia di intervento del programma è stata concepita concentrando le risorse su quattro Priorità:

- Spazio Alpino innovativo per il potenziamento dell’innovazione sia nei settori economici che sociali,

- Spazio Alpino a basse emissioni di carbonio per transitare verso uno spazio meno inquinato puntando su politiche per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile,

- Spazio Alpino vivibile per valorizzare in maniera sostenibile il patrimonio naturale e culturale e accrescere la protezione, la conservazione e la connettività ecologica degli ecosistemi,

- Spazio Alpino ben governato per incrementare l’applicazione di una governance multilivello e transnazionale dell’area.



Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 ha una dotazione finanziaria di circa 140 milioni di euro dei quali circa 117 milioni garantiti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

In questo terzo bando sono messi a disposizione circa 27 milioni di euro di FESR.

Rimarranno quindi risorse per un quarto bando che presumibilmente sarà emanato l’anno prossimo.

I progetti sono finanziati per l’85% da fondi FESR e per il restante 15% - per i soggetti pubblici italiani - dal Fondo di Rotazione nazionale.

La procedura di presentazione dei progetti si articola in due fasi.



La prima è caratterizzata dalla presentazione delle Manifestazioni di Interesse che dovranno essere inoltrate entro il 28 giugno 2017; le manifestazioni selezionate saranno invitate a presentare i progetti da circa metà ottobre al 20 dicembre 2017.

Si conosceranno i progetti finanziati presumibilmente in aprile 2018.

In allegato l’invito con il programma degli interventi. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-infoday-3a-call-programma-interreg-alpine-space-2014-2020-trento-33696086903

Maggiori informazioni su Spazio Alpino e sul bando a: http://www.alpine-space.eu/

© Riproduzione riservata