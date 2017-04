L'ITAS approva il bilancio 2016 e conferma la fiducia al CdA

27/04/2017

Utili pari a 25,6 milioni di euro, il patrimonio sale a 387 milioni, la raccolta premi a 740 – La ricaduta sul territorio è stata di 253 milioni (195 nel 2015)

Foto Simone Cargnoni.



L’Assemblea dei Delegati di ITAS Mutua, in rappresentanza degli oltre 696 mila soci e assicurati, si è riunita oggi a Trento per l’approvazione del bilancio consolidato di Gruppo ITAS Assicurazioni, riferito al 31 dicembre 2016.

I delegati hanno votato all'unanimità il bilancio consolidato del Gruppo, calcolato secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

L’esercizio si è chiuso con un utile lordo consolidato decisamente positivo e ampiamente superiore agli obiettivi prefissati da piano industriale (25,6 milioni di euro prima delle imposte), rafforzando ulteriormente il patrimonio del Gruppo che raggiunge ora i 387 milioni di euro, in crescita di oltre 9 milioni di euro rispetto al 2015.

Il patrimonio della capogruppo ITAS Mutua vale da solo 329 milioni di euro (+10,2% rispetto al 2015) e la raccolta premi è ora di oltre 740 milioni di euro mentre il valore aggiunto della Mutua e la ricaduta complessiva sul territorio sale oggi a 253 milioni di euro (nel 2015 era 195 milioni).







«I risultati raggiunti nel 2016 sono una chiara dimostrazione che le radici mutualistiche della Società sono la formula vincente che rendono ITAS un’eccellenza storica nel panorama assicurativo italiano, – commenta il Presidente Giovanni Di Benedetto. – Da quasi 200 anni ITAS è innanzitutto Impresa di Comunità. Essere una mutua significa lavorare nelle comunità e per le comunità, dando risposte efficaci alle insidie portate dalle perenni e veloci trasformazioni della realtà in cui operiamo.

«Nascono ogni giorno nuove sfide e nuove necessità, la forza di ITAS risiede proprio nella sua capacità di affrontare gli ostacoli trasformandoli in opportunità al fine rispondere ancora più efficacemente alle esigenze dei soci assicurati in primo luogo e di tutti i soggetti che ogni giorno operano in ITAS.»



L’Assemblea inoltre, udita la relazione del Presidente in merito alla nota vicenda che ha visto l’ex Direttore Generale pesantemente coinvolto in un’indagine della Magistratura con circostanziati e gravi addebiti di reato ai danni della società ITAS Mutua, con il favore di 149 voti, 9 astenuti e 4 contrari, ha espresso solidarietà e fiducia al Presidente e all’intero CDA nella certezza che questi continueranno ad operare per la crescita di ITAS e la salvaguardia dei suoi valori.







L’Assemblea ha preso atto che la Presidenza e il CDA hanno tempestivamente adottato tutti i provvedimenti di controllo, interni ed esterni, di notifica e contestazione degli addebiti, di sospensione dalle funzioni fino a disporre del licenziamento del Direttore Generale, di aver fatto ciò costantemente in contatto con l’autorità di vigilanza IVASS e di avere sempre dato ampia collaborazione all’autorità inquirente, costituendosi parte lesa fin dall’inizio.

L’Assemblea, su conforme proposta del Presidente ha dato inoltre oggi mandato al Presidente e al CDA di adottare ogni misura, azione e provvedimento volti alla verifica strutturale e organizzativa a garanzia di trasparenza, efficienza e legittimità e ha deliberato di deliberare ad altra data da stabilirsi l’esame di modifiche statutarie per poter serenamente valutare le soluzioni più idonee nell’interesse di Itas Mutua.

© Riproduzione riservata