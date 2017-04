Il venerdì di Franca Merz – Tartare di cannellini e capperi

27/04/2017

Un piatto che abbina il piacere della carne cruda arricchita con le proprietà benefiche dei fagioli e insaporite dai capperi

>

Come si sa, la bistecca alla tartara è un piatto a base di carne bovina o equina macinata o finemente tritata e consumata cruda.

I Fagioli Cannellini sono un ingrediente ideale per arricchire gustose insalate. Deliziosa ad esempio quella che li vede abbinati ai gamberetti, oppure per arricchire zuppe, minestre e insalate, o come elemento base del piatto, come li vediamo nella ricetta della Tartare di Cannellini e capperi.



TARTARE DI CANNELLINI E CAPPERI

Ingredienti.

200g fagioli cannellini;

2 cucchiai di capperi;

Un cucchiaio di crema d'arachidi (facoltativa);

Olio EVO, sale e pepe;

Una foglia d'alloro.



Procedimento.

Mettete in ammollo i fagioli il giorno prima (vanno bene anche quelli in scatola);

Cuocerli in acqua bollente con una foglia d'alloro;

A cottura ultimata tenete un po' di fagioli interi da parte per la guarnizione;

Tritate gli altri con i capperi, la crema d'arachide, olio EVO sale e pepe;

Impiattate mettendo la tartare di fagioli nel centro del piatto (aiutatevi con un coppa pasta);

Guarnite con qualche fagiolo e cappero intero e uno stelo di erba cipollina o altra erba aromatica o insalatina.



Franca Merz - Locanda Due Camini - Baselga di Piné

(Precedenti ricette)

© Riproduzione riservata