Fragliotti, alla Selezione Optimist passano alla 2ª fase 5 su 6

28/04/2017

Selezioni Nazionali Optimist per Europei e Mondiali, Circolo della Vela Bari 22-25 aprile

Alle Selezioni Nazionali Optimist per Europei e Mondiali passano 6 su 7 atleti Fraglia Vela Riva alla seconda decisiva fase prevista a Ravenna ad inizio giugno.

Passano alla seconda e decisiva selezione Nazionale Optimist di Ravenna (1-4 giugno) - ultimo appuntamento per decidere le squadre 2017 per Campionati Europei e Mondiali Optimist, Malika Bellomi, Mattia Cesana, Tommaso Boccuni, Valerio Mugnano, Agata Scalmazzi, Emma Mattivi. Per 6 punti purtroppo esclusa Elena Prandi che avrà modo di rifarsi.

La squadra Fraglia Vela Riva Optimist dunque passa alla fase successiva che ha selezionato dai 160 atleti iniziali presenti alla tre giorni di Bari, i primi 120.



La sintesi tecnica dell’allenatore Mauro Berteotti.

«Sette regate tirate, una dura prova fisica per le ragazze nate nel 2005 alla loro prima esperienza di selezione: peccato non aver sfruttato meglio le prove con vento più leggero.

«Ottima giornata finale per Valerio Mugnano, che ha guadagna ben 60 posti in classifica con un primo in prova 5, finendo 24 in generale. Bene anche Mattia Cesana: peccato per la penalità in partenza che ha rovinato la Regata 4, ottimo settimo posto in classifica finale.

«Purtroppo sotto le aspettative Tommaso Boccuni, che oltre ad una gialla ha preso anche una penalità per stroppini troppo laschi, 36 finale: ci rifaremo comunque a Ravenna alla seconda, più lunga selezione.

«La strada qualificazioni é ancora lunga con 12 prove di cui 6 in gold fleet! Passano comunque i primi 120 alla fase successiva; il resto della squadra: 54 Agata Scalmazzi, 67 Emma Mattivi, 69 Malika Bellomi, 126 Elena Prandi.»



