Polo Sanitario del Trentino, verso il concorso di progettazione

28/04/2017

La Provincia ha nominato la commissione che scioglierà la riserva in sei mesi

Polo Sanitario del Trentino: con un provvedimento proposto dall’assessore alle infrastrutture Mauro Gilmozzi, la Giunta provinciale ha nominato la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte che sono arrivate per il concorso di progettazione.



I nomi

- ingegner Alessandro Reolon - dirigente Servizio Ingegneria Clinica presso Azienda Provinciale per I Servizi Sanitari di Trento (come presidente);



Componenti esperti

- architetto Benedetta Tagliabue dello Studio Miralles Tagliabue EMBT SLP con sede a Barcellona (SP);

- ingegner Loretta De Col - dirigente presso A.A.S. n. 5 Friuli Occidentale S.S. Nuovo Ospedale - Azienda per l'Assistenza sanitaria;

- dottor Pietro Grasso - direttore Sanitario Presidio Columbus e Rapporti con il Territorio Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Roma;

- dottoressa Cristina Tovazzi - responsabile del Servizio per le professioni sanitarie delle Strutture Ospedaliere di Trento e di Rovereto presso l’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.



Sei mesi di tempo

Con lo stesso provvedimento è stata incaricata la dottoressa Fabiola Nicolodi, funzionario dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, di svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice ha sei mesi di tempo per svolgere il suo compito. Per far fronte alla spesa prevista è stata impegnata la cifra di 134.000 euro.

La commissione potrà avvalersi della consulenza tecnica di dipendenti di amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di attività puntuali meramente esecutive o per l’acquisizione di conoscenze tecniche specifiche su singoli aspetti oggetto della progettazione.

Questa collaborazione non avrà natura decisoria o valutativa posto che queste funzioni sono di esclusiva competenza della commissione.



I consulenti individuati

- l’architetto Claudio Pisetta (dirigente servizio Opere civili della Provincia);

- l’ingegner Mario Monaco (dirigente servizio Opere stradali e ferroviarie della Provincia);

- il geometra Andrea Donati (funzionario tecnico del Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia)

- la dottoressa Lia Malagò (direttore Amministrativo APSS);

- l’ingegner Alessio Zeni (responsabile Nucleo Impianti / Energy manager APSS);

- il dottor Aldo Valentini (fisico Sanitario, esperto in radio protezionistica ed esperto qualificato APSS).

