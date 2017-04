«Dirko», a S. Michele conferenza delle scuole agrarie dell'Euregio

28/04/2017

In questi giorni alla FEM incontro dei direttori delle scuole agrarie del Trentino, Alto Adige e Tirolo

La Fondazione Edmund Mach ha ospitato in questi giorni la conferenza annuale dei direttori delle 14 scuole agrarie professionali e di economia domestica del Trentino, Alto Adige e Tirolo, meglio conosciuta come «Dirko».

Al centro del confronto tra i dirigenti scolastici i grandi progetti di collaborazione, come quello transfrontaliero di sviluppo rurale in Uganda/Tanzania, e i nuovi percorsi formativi come l'attivazione a San Michele del diploma statale in servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale che consente anche agli studenti della formazione professionale di accedere all'esame di stato.



«È un vero piacere ospitare il network di scuole agrarie, perché questi studenti sono il futuro delle nostre province, – ha spiegato nel suo saluto di apertura il presidente FEM, Andrea Segrè. – Credo che la collaborazione in ottica transfrontaliera sia una chiave di successo irrinunciabile: il nostro approccio all’agricoltura, all’alimentazione e all’ambiente deve essere tarato su questa visione allargata.

«Noi a San Michele ci crediamo molto; lo dimostra il progetto Environment, Food & Health (EIFEAL), incentrato sulla prevenzione delle malattia croniche legate a invecchiamento e obesità, che stiamo predisponendo assieme a nove partner scientifici Euregio.»



Gli istituti coinvolti sono San Michele, Dietenheim, Salern, Laimburg, Fürstenburg, Frankenberg, Neumarkt, Kortsch, Haslach, Landeck, Lienz, Imst, St. Johann, Rotholz.

Durante l'anno sono diversi gli eventi organizzati a turno dalle scuole: dalla giornata sulla neve (Wintersporttag), ai giochi di agraria, dalla giornata culturale alla Dirko e alla settimana della mobilità, la cui quarta edizione si terrà a maggio.



Altri temi affrontati durante la Dirko sono il nuovo indirizzo scolastico agroalimentare alla Laimburg, la situazione dell'autonomia delle scuole professionali in Alto Adige, l'idea progettuale MountErasmus nell'ambito della Strategia Macroregionale Alpina (Eusalp) proposta con la Baviera e pensata per le scuole agricole di tutta la regione alpina, la settimana della mobilità.

L'evento ha incluso attività culturali ed eno-gastronomiche, come la visita a Castel Thun, dove nel 2011 i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e il capitano del Land Tirol hanno sottoscritto la convenzione e lo statuto del GECT-Gruppo europeo di cooperazione territoriale, ma anche la visita ad una azienda agricola in val di Rabbi e la cena presso il Centro di Formazione Professionale Enaip Alberghiero e Ristorazione di Ossana, con cui FEM ha attiva da alcuni anni una collaborazione che prevede il coinvolgimento degli studenti del percorso agroalimentare.

