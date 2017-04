Violenta rissa tra immigrati in Piazza Magnago a Bolzano

28/04/2017

La squadra Volante interviene e arresta tutte le 15 persone coinvolte – Due agenti feriti

Nella sera di ieri, intorno alle 21, giungevano alla Sala Operativa della Questura diverse chiamate che segnalavano una rissa tra una decina di stranieri in piazza Magnago.

Intervenute immediatamente tutte le Volanti della Questura, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, presenti in questi giorni in città, si constatava che 15 soggetti stavano dando vita a una furiosa rissa: alcuni di essi erano anche armati di cocci di bottiglia e cinture.

Gli Agenti con difficoltà riuscivano a bloccare tutti i facinorosi e a condurli in Questura in stato di arresto, anche perché due dei corrissanti dovevano essere trasportati al Pronto Soccorso per le lesioni subite.



Sul posto venivano anche sequestrati quattro coltelli e alcune dosi di sostanza stupefacente.

Gli arrestati mantenevano un comportamento aggressivo anche in Questura dove due Agenti rimanevano feriti per sedare gli animi.

Gli arrestati sono in maggioranza provenienti dal Gambia (10), mentre gli altri sono 2 senegalesi, 2 ghanesi e del Mali: al momento la loro posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura, mentre la Divisione Anticrimine, nelle prossime ore, emetterà nei loro confronti idonee misure di prevenzione.

