Detenzione illegale di cardellini, sequestro del Corpo forestale

28/04/2017

Una ventina di uccelli detenuti illegalmente ad Appiano: animali sequestrati, proprietario denunciato

Sono 20 gli uccelli sequestrati dal Corpo forestale provinciale nei pressi di Appiano in quanto detenuti illegalmente.

Tra di essi vi sono anche 8 cardellini e un organetto, il cui anello di riconoscimento è risultato non conforme alla legge.

Gli animali, infatti, erano dotati di un anello prelevato da altri uccelli, e il numero di riconoscimento non risultava in nessun registro italiano.

Il proprietario degli uccelli è stato denunciato alla magistratura per maltrattamento di animali e detenzione non autorizzata di specie non cacciabili.

