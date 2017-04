Dürer & Co. Trekking tra cultura, natura ed enogastronomia

28/04/2017

Prevista per domenica 28 maggio l’edizione 2017 del trekking culturale ed enogastronomico che attraversando la Valle di Cembra ricorda ogni anno il passaggio del pittore tedesco Albrecht Dürer.

Importante il programma messo in atto sotto la regìa dell’A.p.T. Piné Cembra, in collaborazione con i Comuni di Giovo, Cembra-Lisignago, Altavalle, Segonzano, enti, organizzazioni del territorio e numerose associazioni di volontariato.

Sono due i tracciati proposti: un trekking di 17 km con partenza da Palù di Giovo per buoni camminatori e un mini trekking di 6 km con partenza da Cembra, animato e dedicato alle famiglie.

Nove le tappe gastronomiche dislocate lungo tutto il percorso per gustare prodotti del territorio, conoscere piccole aziende e realtà locali e due le compagnie che offriranno il loro intrattenimento artistico: La Pastiére con racconti spettacolari e La Vecchia Mitraglia con musica popolare.

Di buon mattino la partenza dalla terra dei grandi campioni del pedale per arrivare alla chiesetta di S. Floriano attraverso il paesaggio viticolo della bassa Valle di Cembra e da qui scendere verso il paese di Ceola per dirigersi a Lisignago.



Il percorso prosegue poi in direzione di Cembra: tra le campagne, passando in alcuni punti molto vicino al Torrente Avisio e risalendo le strade interpoderali caratteristiche della Valle, si approda all’incantevole «Toresela» di Cembra, la Torretta de Maffei.

Qui viene accolto anche il gruppo del mini trekking, la cui partenza è prevista per il primo pomeriggio dall’abitato di Cembra.

Da qui il serpentone di camminatori scenderà di nuovo verso l’Avisio, passando dal balcone che apre la vista sul «Castello di Segonzano» e sui «Monti italiani» che tanto affascinarono il pittore rinascimentale, attraverserà la Valle sul Ponte dell’Amicizia che unisce i due versanti, sale al Castello di Segonzano e terminerà l’escursione nella pittoresca frazione di Piazzo.

Un servizio pullman garantirà il ritorno al punto di partenza. Per quest’anno quindi una versione alternativa del sentiero percorso da Albrecht Dürer nel 1494.

A corredo della manifestazione è organizzato un seminario artistico per la realizzazione di un carnet di viaggio con la collaborazione dell’artista Lorenzo Montagni.



Quota di partecipazione.

€ 23,00 per il trekking e € 10,00 per il mini trekking.

Riduzioni per giovani e meno giovani.

Info ed iscrizioni entro mercoledì 24 maggio: A.p.T. Piné Cembra T. +39 0461 683110/ +39 0461 557028.

Tutto il programma in allegato o su www.visitpinecembra.it

