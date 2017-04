Tre arresti a Silandro per detenzione e spaccio di stupefacenti

28/04/2017

Ritrovati oltre 350 grammi di hashish divisi in panetti, 26 grammi di marijuana e 3 gr di cocaina, oltre agli immancabili bilancini di precisione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Silandro, nel corso di mirati servizi finalizzati a contrastare il mercato degli stupefacenti, hanno sorpreso nell’abitato di Silandro tre giovani del luogo con mentre spacciavano alcune dosi di narcotico.

Erano passate da poco le nove di sera quando, nonostante la pioggia e la scarsa visibilità, i militari dell’Arma hanno notato dei movimenti sospetti di alcuni giovani nei pressi di una autovettura ferma in un parcheggio.

I Carabinieri hanno deciso quindi di controllare il mezzo e i suoi occupanti, rinvenendo svariate dosi di hashish e marijuana pronte per la vendita.

I successivi accertamenti e perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire tre ulteriori ingenti quantitativi di stupefacente di vario tipo.



Alla fine saranno ritrovati in tutto oltre 350 grammi di hashish divisi in panetti, 26 grammi di marijuana e 3 gr di cocaina, oltre agli immancabili bilancini di precisione.

I tre giovani (un venticinquenne venostano e due giovani di 26 e 21 anni di origine maghrebina) sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria del capoluogo.

Si tratta di un altro significativo risultato nel contrato alla diffusione delle droghe nell’area venostana, frutto dell’intensa attività di prevenzione operata dai militari nello specifico settore.

© Riproduzione riservata