Cardiochirurgo colpito da infarto sulle piste di Solda

28/04/2017

I carabinieri sciatori del soccorso piste lo vedono, intervengono e gli salvano la vita

Sono le 14.30 circa e un turista tedesco di 69 anni, in attesa vicino alle funivie di Solda, sta aspettando di salire sugli impianti quando improvvisamente viene colto da un malore e si accascia su una panchina privo di conoscenza.

Fortunatamente il capannello di numerosi altri sciatori intorno a lui in stato di evidente agitazione, hanno destato l’attenzione dei due Carabinieri sciatori che si trovavano proprio nelle vicinanze in servizio di sicurezza e vigilanza.

Immediatamente i due militari, impiegati sul comprensorio sciistico di Solda, resisi conto della gravità della situazione (lo trovano in stato di arresto cardio respiratorio già cianotico in viso), gli hanno praticato le procedure di rianimazione eseguendo il massaggio cardiaco e la ventilazione polmonare coadiuvati da un volontario del 118 lì presente e libero dal servizio.



La prontezza dell’intervento e lo sforzo prolungato durato 15 lunghissimi minuti hanno consentito di mantenere stabili le funzioni vitali fino all’arrivo, altrettanto pronto, del personale del 118 che ha proseguito la rianimazione con l’ausilio del defibrillatore.

L’arrivo dell’elicottero Svizzero del «REGA» ha permesso infine un veloce trasporto in ospedale a Bolzano dove il turista germanico ha ripreso conoscenza fortunatamente senza riportare alcun danno permanente.

Per i due esperti militari dipendenti dalla Stazione Carabinieri di Prato allo Stelvio ed impiegati ormai da alcuni anni nel delicato servizio di vigilanza e soccorso piste sul comprensorio di Solda è stata davvero grande la soddisfazione umana e professionale per la consapevolezza di aver salvato una vita umana.

Nota curiosa di una vicenda conclusasi nel migliore dei modi, il povero infartuato svolge la professione di cardiochirurgo.



Questo ultimo intervento dei Carabinieri sciatori dell’Alto Adige si registra a conclusione di una impegnativa stagione sciistica, che ha visto molti militari dell’Arma impegnati nel servizio di vigilanza e soccorso che, da Dicembre ad Aprile, hanno tra l’altro operato negli impianti sciistici di Senales, Solda e Resia compiendo oltre 700 interventi.

La professionalità e la preparazione di questi militari, formati ed aggiornati regolarmente presso il Centro Addestramento Alpino dei Carabinieri di Selva di Val Gardena, consente ogni anno di soccorrere, stabilizzare ed in svariate occasioni letteralmente di salvare molti sciatori infortunatisi anche gravemente.



Molti sono anche gli interventi dei militari finalizzati a sensibilizzare e prevenire comportamenti scorretti sulle piste che possono mettere a rischio gli sciatori e dovuti spesso a minore preparazione e competenza.

A riscontro della professionalità dei Carabinieri, proprio pochi giorni fa è arrivato un riconoscimento di un ente di certificazione straniero, che ha tributato ufficialmente a due militari sciatori, impiegati sul servizio piste a Belpiano /Resia (uno appartenente al 7° Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige di Laives ed uno in servizio proprio alla Stazione Carabinieri di Resia) un attestato di merito per l’efficienza nei soccorsi e nell’assistenza agli infortunati.

