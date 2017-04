Bilancio meteo: aprile con caldo estivo ma anche la neve

28/04/2017

Prima metà del mese secca e quasi estiva, seconda con pioggia e addirittura neve

Aprile, dal punto di vista meteorologico, conferma in pieno la regola che lo dipinge come ricco di instabilità.

Secondo il bilancio del Servizio meteorologico provinciale, infatti, il mese che sta per concludersi risulta sostanzialmente diviso in due: una prima parte estremamente secca, calda e con temperature quasi estive, una seconda parte caratterizzata da un brusco abbassamento della colonnina di mercurio e da un peggioramento delle condizioni con pioggia e addirittura neve anche a quote basse.



Analizzando tutto il mese, emerge che aprile è stato di un grado più caldo rispetto alla media, con un picco registrato il 10 e il 13 aprile a Gargazzone, dove si sono toccati i 27 gradi.

Il record della temperatura più bassa, invece, spetta all'Alta Pusteria, con i -10 del 21 aprile.

Per quanto riguarda le precipitazioni, la consistente quantità di pioggia caduta nelle ultime ore (oltre 100 litri per metro quadrato in Val Passiria e a Racines) ha reso meno acuto il problema della siccità, tanto che solo la bassa Val Venosta fa registrare un -50% di precipitazioni rispetto alla media.

Nel resto del territorio, invece, i risultati sono in linea con quelli delle ultime annate.

© Riproduzione riservata