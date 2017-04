Volley Rosa: fischio d'inizio domenica alle 17 al Sanbàpolis

28/04/2017

Moncada più sì che no in una Delta Informatica Trentino obbligata a vincere per pareggiare la serie di semifinale con Pesaro

Così come era accaduto nei quarti di finale contro la Battistelli Marignano, anche la serie della semifinale playoff della Delta Informatica Trentino si è aperta con una sconfitta, quella rimediata martedì sul parquet della myCicero Pesaro.

Le trentine saranno quindi costrette a rincorrere e per allungare la serie a gara-3 Fondriest e compagne avranno un solo risultato a propria disposizione nella rivincita in programma domenica alle 17 al Sanbàpolis, ovvero il successo (con qualunque punteggio).

Un compito tutt'altro che agevole per il sestetto di Ivan Iosi, considerato il valore di una squadra marchigiana in grado martedì di infliggere un sonoro 3-0 a Trento.

La partita avrà come scenario il Sanbàpolis di Trento Sud, visto che la società del presidente Postal ha richiesto ed ottenuto una deroga per poter affrontare la gara interna di semifinale nel proprio palazzetto abituale, senza dover traslocare al PalaTrento come accadde invece nella passata stagione.



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

In settimana le attenzioni, in casa gialloblù, erano rivolte principalmente alle condizioni fisiche di Elisa Moncada, infortunatasi alla caviglia in gara-1 nel corso del terzo set: la palleggiatrice siciliana sta migliorando costantemente e farà di tutto per essere della gara ma una sua eventuale presenza verrà decisa solamente poche ore prima del fischio d'inizio, con la trentina Laura Bortoli pronta a sostituirla e a guidare in cabina di regia la Delta Informatica.

«Resettare e desiderare, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica. – Sono questi i due input che ci siamo dati con la squadra in questi giorni, ovvero scordare la prestazione opaca di gara-1 e provare a fare di tutto per guadagnarci la possibilità di tornare a Pesaro.

«Nei momenti di difficoltà, che quest'anno purtroppo non sono stati pochi, la squadra ha sempre saputo stringersi a riccio e gettare il cuore oltre l'ostacolo: speriamo sia così anche questa volta, pur con la consapevolezza che andremo ad affrontare una grande squadra.

«Moncada sta meglio, oggi svolgerà una parte dell'allenamento assieme al gruppo e le possibilità di poterla avere a disposizione aumentano di ora in ora.»

QUI VOLLEY PESARO

Il progetto Volley Pesaro nasce nell’estate del 2013 dall’unione delle due società pesaresi Snoopy e Robursport.

Nel recente passato la Robursport ha scritto la storia del volley nazionale, vincendo tre scudetti consecutivi tra il 2008 e il 2010. Due anni fa le pesaresi hanno dominato il girone C di serie B1, chiudendolo al primo posto con 24 successi in 26 gare.

Lo scorso anno, da neo promossa, la squadra marchigiana si è rivelata una delle principali sorprese del campionato, chiudendo la regular season al quarto posto con un bottino di ben 50 punti.



Ai playoff il myCicero ha confermato di possedere qualità importanti, eliminando nei quarti di finale Caserta prima di arrendersi in semifinale al Saugella Monza, trascinando però le brianzole fino alla decisiva gara-3.

Quest'anno le pesaresi hanno chiuso il campionato al secondo posto alle spalle della Lardini Filottrano, contendendo alle anconetane la promozione diretta fino all'ultima giornata.

Un duello, quello tra le due compagini marchigiane, che si è ripetuto anche in Coppa Italia, trofeo sollevato da Filottrano grazie al successo in quattro set sulla myCicero ottenuto nella finalissima giocata al PalaBaldinelli di Osimo.



I PROBABILI SESTETTI

Il dubbio di Iosi, come detto, riguarda l'alzatrice con Laura Bortoli pronta a rilevare Moncada nel caso in cui la regista siracusana di Trento non dovesse recuperare dalla distorsione alla caviglia.

Resto del sestetto tradizionale con Aricò opposto, Kijakova e Coppi laterali, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero. Matteo Bertini risponderà presumibilmente con il medesimo schieramento ammirato in gara-1, ovvero Di Iulio al palleggio, Kiosi opposto, Degradi e Santini in posto-4, Olivotto e Mastrodicasa al centro e Ghilardi libero.



CURIOSITÀ

Sono cinque i precedenti ufficiali tra Delta Informatica Trentino e myCicero Pesaro. Nei due incontri dello scorso anno il bilancio è in parità, con vittoria marchigiana nel match d'andata giocato al Sanbàpolis e successo esterno trentino al tie break al ritorno.

In questa stagione le due squadre si sono già sfidate in tre occasioni: finora si è sempre rivelato decisivo il fattore campo con la myCicero vincente nella sfida d'andata di campionato e in gara-1 di semifinale playoff e le gialloblù a segno nella gara di ritorno di regular season.

Unica ex della gara sarà Rossella Olivotto, centrale trentina in forza al myCicero che militò nella Delta Informatica ai tempi della serie B1.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e myCicero Pesaro saranno Maurizio Nicolazzo e Nicola Traversa.



