Assemblea del collegio dei periti industriali sul futuro della professione

28/04/2017

Rossi: «La conoscenza delle lingue straniere è fattore di competitività per il Trentino»





Il futuro è protagonista all’assemblea annuale del collegio dei periti industriali del Trentino che si è tenuta nel pomeriggio di oggi al Centro congressi Interporto di Trento.

Ai lavori ha preso parte anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi che, proprio in tema di futuro e giovani, ha parlato di trilinguismo come fattore di competitività del territorio e di qualificazione del professionista in un contesto economico e sociale sempre più globale.



«La conoscenze delle lingue straniere, e del tedesco particolare, è una necessità per un territorio che vuole essere competitivo in futuro.

«Il Trentino, rispetto all’Alto Adige, evidenzia uno svantaggio competitivo determinato in gran parte dalle esportazioni delle imprese altoatesine verso il mondo tedesco.

«In questi anni abbiamo lavorato per dotare la scuola trentina e quindi la formazione delle nuove generazioni di strumenti e opportunità nuove per l’apprendimento della seconda lingua e del tedesco, con l’obiettivo di aprire la scuola al mercato del lavoro e alle aziende.

«Abbiamo la consapevolezza che il vero valore per un’azienda è il capitale umano e siamo determinati a fare di tutto per preparare al meglio i giovani e a mettere le imprese nelle condizioni di innovare e valorizzare questa risorsa unica.»



Il futuro della professione e dei percorsi formativi, con l’introduzione del trilinguismo, è stato il tema affrontato nel pomeriggio di oggi dal convegno che ha chiuso l’assemblea del Collegio dei periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento. Il simposio era in programma presso il Centro congressi Interbrennero di via Innsbruck, a Trento.

La prima parte dei lavori è stata dedicata all’attività del 2016, chiusa con l’approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo.



La seconda parte è stata riservata al convengo sul «Futuro globale», in cui sono stati analizzati gli scenari formativi che si aprono con l'introduzione delle nuove Lauree professionalizzanti, destinate ad entrare in competizione con i corsi di laurea già esistenti e con i percorsi Its curati dagli istituti professionali.



Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, è intervento sul tema del trilinguismo e le prospettive di sviluppo socio economico.

Il presidente ha difeso il lavoro della giunta che in questa legislatura ha visto l’avvio in forma strutturata del trilinguismo nelle scuole trentine.



«Ancora oggi – ha esordito il presidente Ugo Rossi – ci troviamo di fronte ad una forma di pregiudizio ideologico secondo il quale l’introduzione a sistema dell’insegnamento della lingua tedesca è una forma di imposizione di una cultura nostalgica.

«Ciò non corrisponde al vero, perché la necessità di conoscere il tedesco è, al contrario, evidenziata dai numeri. Trentino ed Alto Adige sono economie molto simili ma il vantaggio competitivo dell’Alto Adige nei confronti del Trentino è dovuto dalle esportazioni delle imprese verso il mondo tedesco.

«Se vogliamo crescere, dobbiamo innanzitutto affacciarci ai questi mercati a noi più vicini e più favorevoli.»



Rossi ha poi risposto ad un secondo pregiudizio ideologico, ovvero che al miglioramento delle competenze specifiche e linguistiche si associa la diminuzione dell’apprendimento delle altre materie.

«La conoscenza della lingua straniera è un fattore di vantaggio per i giovani che così possono competere ed affermare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più globale.»

