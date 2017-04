Ex Malgara, Olivi: «A segno un grande colpo»

29/04/2017

Si riaccende la speranza di vita del sito produttivo di Borghetto all'Adige

All'indomani dell'asta relativa all'aggiudicazione del compendio produttivo Ex Malgara di Borghetto, ecco la posizione della Provincia espressa dal vicepresidente Alessandro Olivi.

«Riaccendere la storica fabbrica di Borghetto, ex PAF, dopo la tormentata gestione Malgara è sempre stato un nostro obiettivo che abbiamo perseguito con costante impegno e determinazione. La strada era tutta in salita.»

«C'era bisogno di incontrare i programmi di un'azienda seriamente e concretamente convinta di investire in Trentino, - prosegue la nota dell'assessore. - Di certo poi Bertagni 1882 non è piovuta dal cielo.

«Da mesi eravamo in contatto e abbiamo costruito una relazione. Nei prossimi giorni li incontrerò insieme allo staff di Trentino Sviluppo e ci confronteremo sulle possibili azioni a sostegno del loro progetto.

«Se davvero, come credo, riusciremo a far decollare una nuova industria agroalimentare di qualità nel basso Trentino sarà a tutti gli effetti un grande colpo, una conferma dell'efficacia delle nostre politiche ed un messaggio di fiducia per quei territori e soprattutto per i lavoratori.»

