Aveva rapinato tre donne a Bolzano

29/04/2017

La Squadra Mobile arresta il presunto autore, un 24enne marocchino

Nella notte giornata di ieri la Squadra Mobile di Bolzano ha arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 24enne marocchino, irregolare sul territorio dello Stato.

L’indagine è partita da tre rapine avvenute nell’ottobre dell’anno scorso ai danni di vittime indifese e minacciate con il coltello: in un caso il rapinatore era salito in macchina della vittima e, dopo averle sottratto cellulare e portafoglio, l’aveva anche costretta ad accompagnarlo in piazza Gries.



Sulla base dei tabulati telefonici di uno dei cellulari rapinati e ricostruendo tutti i vari passaggi, si è giunti all’identificazione del soggetto, poi riconosciuto da tutte le vittime.

Lo straniero, che già vantava precedenti di polizia per droga, è stato rintracciato nei pressi di un albergo dismesso di Milano dove aveva trovato riparo.

Al termine degli atti di rito, il soggetto veniva tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale di San Vittore.

