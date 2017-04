La famiglia del duemila – Di Giuliana Izzi

29/04/2017

Un libro-ricerca utile e prezioso che – attraverso l’analisi di molti studi mirati – aiuta a fare il punto su chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando

Titolo: La famiglia del duemila

Autrice: Giuliana Izzi



Editore: UCT 2016

Collana: Memoria delle radici



Pagine: 174, illustrate, brossura

Prezzo di copertina: € 20



Nel libro «La famiglia del duemila», Giuliana Izzi tratta il tema dell’evoluzione della famiglia e dei cambiamenti socio culturali all’interno della stessa.

La scrittrice si rifà ad autori che si sopno occupati e si occupano professionalmente degli argomenti che di volta in volta lei tratta.

Ne risulta che i riferimenti sono così sempre precisi e ben motivati e ciò le consente di descrivere con attenzione critica e scientifica l’evolversi del nucleo familiare, dei componenti dello stesso e, più in generale, della società tutta.

Questi argomenti vengono trattati dall’autrice con la delicatezza e la premura che le sono proprie, cominciando dal mutato ruolo del padre, poi della madre, dei figli, della coppia e così via, consentendo al lettore di affrontare assieme a lei il veloce cambiamento dell’intero universo familiare avvenuto in quest’ultimo arco di tempo.

Giuliana prende in tal modo in esame temi molto delicati, quali la violenza sulle donne, la fecondazione assistita, quella eterologa, il rapporto con i figli legittimi e quelli naturali, il divorzio e così via.

I temi si susseguono, anoressia, bulimia, alzaie, parkinson… quasi si rincorrono, in un ritmo quieto ed equilibrato e l’attenzione del lettore rimane costantemente vigile e attenta pienamente catturata dall’argomentare.

Un libro-ricerca utile e prezioso, che ci invita e aiuta a fare il punto su chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando.

© Riproduzione riservata