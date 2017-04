Il 1° Maggio verranno consegnate le Stelle al Merito del Lavoro

29/04/2017

La cerimonia si svolgerà al Commissariato del Governo di Bolzano – L’elenco degli insigniti della provincia di Trento

Il 1° Maggio prossimo, ricorrenza della Festa Internazionale del Lavoro, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro avrà luogo a Bolzano, a Palazzo Ducale, organizzata dal Commissariato del Governo di Bolzano.

Nel corso della cerimonia avrà luogo la consegna delle decorazioni delle «Stelle al Merito del Lavoro» anche a neo insigniti lavoratori trentini che hanno svolto il loro lavoro e che si sono distinti per particolari requisiti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità.



Gli insigniti Stelle al Merito del Lavoro 2017 della provincia di Trento

Sig. Bruno ALTOBELLI di Arcese Trasporti SpA

Sig. Giulio BENEDETTI di Helicopters Italia Srl

Sig. Camillo BETTEGA della Famiglia Cooperativa di Primiero (in pensione)

Sig. Franco GIONTA di Hydro Dolomiti Energia Srl

Sig.ra Silvia GUELLA dell’Ass. Artigiani e piccole imprese Alto Garda e Ledro

Sig. Guido MARGONARI della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

Sig.ra Loreta RAVAGNI della ditta Segata SpA (in pensione)

Sig.ra Clara STERNI della Cassa Rurale di Isera

Sig. Alessio TOVAZZI di Luxottica Srl

Sig.ra Carla ZANELLA della Cassa Rurale di Pergine

