Golf – Eurotour: nel Volvo China Open Frittelli Supera Larrazabal

29/04/2017

Risale Paratore (33°) Manassero perde terreno (48°) – Out Edo Molinari e Nino Bertasio

Renato Paratore, da 45° a 33° con 210 (74-68-68, -6) colpi, è salito ancora nel Volvo China Open (European Tour), sul percorso del Topwin Golf & CC (par 72), a Pechino in Cina, mentre ha perso terreno Matteo Manassero, 48° con 212 (70-70-72, -4).

Il sudafricano Dylan Frittelli (197 – 70-63-64, -19) ha sorpassato lo spagnolo Pablo Larrazabal (200, -16) lasciandolo a tre colpi ed è probabile che la lotta per il successo sia una questione tra i due, poiché il francese Alexander Levy (204, -12), terzo classificato, ha sette colpi di ritardo.

Al quarto posto con 205 (-11) l’inglese Chirs Wood e al quinto con 206 (-10) il coreano Kyongjun Moon e l’austriaco Bernd Wiesberger.

Non potrà difendere il titolo il cinese Haotong Li, anche se settimo con 207 (-9), affiancato dal sudafricano George Coetzee.



L’altro sudafricano Dean Burmester e il thailandese Thongchai Jaidee hanno lo stesso score di Paratore e ha guadagnato qualcosa l’indiano S.S.P. Chawrasia, 40° con 211 (-5).

Dylan Frittelli, 27enne di Johannesburg salito sul circuito con l’ottavo posto nella money list del Challenge Tour 2016, ottenuto con l’ausilio di due vittorie, ha siglato otto birdie per il 64 (-8) e nelle ultime 36 buche ha segnato complessivamente un eagle e 15 birdie, senza bogey.

Renato Paratore ha messo insieme sei birdie e due bogey per il secondo 68 (-6) consecutivo e Matteo Manassero ha girato nel 72 del par con cinque birdie, tre bogey e un doppio bogey.

Non hanno superato il taglio, caduto a 143 (-1), Edoardo Molinari, 114° con 148 (74 74, +4), e Nino Bertasio, 121° con 149 (75 74, +5).

Il montepremi è di 2.660.000 euro con prima moneta di 448.183 euro.

