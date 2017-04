Culture has non borders – La cultura non ha confini

29/04/2017

Sabato 6 maggio al MUSE di Trento arrivano le «Invasioni digitali»

Sabato 6 maggio, dalle 14.30 alle 20.00, al motto di Culture has no borders, il MUSE - Museo delle Scienze di Trento, l’incubatore di Innovazione Impact Hub e Igerstrentino, si alleano per creare un collegamento ideale fra i loro spazi e condividere una missione speciale: offrire un’esperienza attiva di visita degli spazi culturali, in cui il pubblico possa partecipare producendo contenuti e contribuendo a diffondere a valorizzare il patrimonio naturale, culturale e artistico in prima persona.

L’occasione è offerta dall’iniziativa #invasionidigitali (www.invasionidigitali.it), un progetto di disseminazione e promozione del patrimonio culturale attraverso internet e i social media.

Nate nel 2013, oggi giunte alla loro quinta edizione, le Invasioni Digitali sono e divenute ormai un vero e proprio movimento per la cultura che in tutta Italia coinvolge ogni anno visitatori, esperti, studiosi e appassionati per attivare e stimolare la produzione di contenuti personali.

Grazie agli organizzatori locali delle Invasioni, quest’anno, per la prima volta, due realtà poste agli estremi del quartiere Le Albere, MUSE e Impact Hub, si uniscono per dare vita a un vero e proprio distretto della cultura in cui muoversi creativamente, incontrarsi, provare esperienze nuove e condividerle.

Così la visita di un museo, di uno spazio dedicato alla cultura e all’innovazione, l’attraversamento curioso di un luogo cittadino diventano l’occasione per fare rete e generare energie ed esperienze in formato digitale.







Dal primo pomeriggio del 6 maggio gli invasori digitali (accreditati attraverso la piattaforma invasionidigitali.it) si daranno appuntamento al MUSE per partecipare ad una visita gratuita al museo e addentrarsi fra le piante esotiche della serra tropicale montana.

Dopo una camminata nel Quartiere Le Albere, per conoscere più da vicino questo nuovo spazio nella geografia della città, fra architettura contemporanea e natura, sarà possibile partecipare alla presentazione, presso Impact Hub, di Polpettas On Paper, magazine semestrale nato da Margherita Visentini e Giacomo Prestinari.

La rivista raccoglie interviste approfondite con artisti internazionali, raccontate dagli stessi protagonisti, per andare oltre l’opera, e raccontare anche la persona oltre all’artista.

Il numero #ZERO, uscito a novembre 2015, ha dato il via a questo viaggio, a Impact Hub Margherita Visentini presenterà il nuovo arrivato, il numero #TWO.



A conclusione della giornata gli invasori potranno partecipare al Food Truck Weekend, fine settimana che Impact Hub Trentino dedica alla fantasia, alla creatività, alla tradizione, alla maestria culinaria on the road che si fondono e convivono sui camioncini allestiti come vere e proprie cucine su ruote.

Nel piazzale di Impact Hub in via Sanseverino 95 – a due passi dal Muse e proprio accanto al parcheggio Monte Baldo – una selezione di truck che arrivano da tutta Italia – dalla Lombardia alla Sicilia – proporrà i suoi piatti.

Per tutti gli invasori l’hashtag da utilizzare sarà #invasionidigitali, affiancato dal tag ufficiale #invasionealbere, a quello di #igerstrentino e #musetrento.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e per consultate il calendario completo basta visitare il sito invasionidigitali.it



Il programma

14.30 ritrovo al MUSE (lobby), registrazione

15.00 – 17.00 visita al MUSE con breve introduzione di una guida MUSE

17.00 – 17.30 spostamento nel parco

18.00 – 19.00 presentazione della rivista Polpettas a Impact Hub

19.00 – 20.00 Food Truck



Dove

– MUSE Museo delle Scienze di Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 Trento – www.muse.it

– Impact Hub, Via Roberto da Sanseverino 95, Trento http://trento.impacthub.net



Iscrizione

Per iscriversi alla invasioni è necessario accedere col proprio account o iscriversi al sito www.invasionidigitali.it

