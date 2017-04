Concluso il convegno «Un futuro possibile per Levico Terme»

29/04/2017

L’assessore provinciale Carlo Daldoss ha citato Dostoevskij per parlare dell’importanza del paesaggio: «La bellezza salverà il mondo»

Per sottolineare l’importanza del paesaggio e della sua cura, per l’economia ma anche per la vita delle comunità e di ognuno di noi, l’assessore provinciale all’urbanistica Carlo Daldoss ha citato Dostoevskij, ricordando che «La bellezza salverà il mondo».

Lo ha fatto intervenendo nel pomeriggio al convegno «Un futuro possibile per Levico Terme», appuntamento organizzato dall’Associazione artigiani presso il Palalevico, nell’ambito di Expo Valsugana Lagorai.



Si è parlato di paesaggio come spazio di vita tra natura e cultura, del termalismo come opportunità economica e scelta sociale tra ’800 e ’900, delle forme di promozione di una città storico turistica, con l’approfondimento del caso di Merano, di conservazione e trasformazione del paesaggio.

È stato, come ha sottolineato l’assessore, un interessante momento di confronto da angoli visuali differenti ma tutti ugualmente coinvolti dai temi dell’urbanistica e del paesaggio.

«L’urbanistica – ha detto l’assessore Daldoss – ha una grande responsabilità perché è in grado di influenzare lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità.

«Per esempio, proprio per Levico, la creazione di un parco di quel livello e dimensioni ha rappresentato sia un elemento di valorizzazione che di conservazione del territorio.»



Quella di contribuire ad uno sviluppo armonico, tra tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente, è una questione che riguarda tutti.

«Oggi – ha aggiunto Daldoss – non è più il tempo della delega ma dell’assunzione di responsabilità, a partire da casa propria. La bellezza e l’armonia del paesaggio sono lo specchio di com’è la comunità che lo custodisce.»

E che sia il tempo anche dello stop al consumo del territorio, l’assessore lo ha ribadito, ricordando il contenuto dell’articolo 18 della recente legge urbanistica che prevede un limite alla previsione di nuove aree edificabili.

A breve, ha sottolineato, sarà approvato anche il nuovo regolamento urbanistico, con l’obiettivo di dare maggiore certezza in merito alle regole applicabili, di evitare la frammentazione della disciplina, di snellire e velocizzare i procedimenti.

Infine un auspicio: «Dobbiamo – ha concluso Daldoss – ricordare che l’urbanistica non è solamente tecnica ma riguarda da vicino l’uomo e il contesto in cui si svolgono la sua vita e le sue relazioni.»

