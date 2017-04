Un salvagente anche alla signora Theresa May della Brexit

30/04/2017

Il principio irriverente della «botte piena e la moglie ubriaca»: volere tutto senza rinunciare nulla

Volere la botte piena e la moglie ubriaca suona male anche in italiano, ma il significato originale calza a pennello in molte situazioni: volere tutto senza rinunciare a nulla è puerile ma diffuso. Che Theresa May voglia avere «a full barrel and his wife drunk» è un concetto irriverente ma che si merita in pieno.

Come si sa. May è l’espressione di una risicata maggioranza espressa dal Regno Unito con il referendum a favore o contro la permanenza nell’Unione Europea.

Oggi che si trova a dover concretamente negoziare con la UE i termini dell’uscita, ha pensato di portare il Paese a nuove elezioni per consolidare la sua leadership.

Ma il risultato elettorale non sembra più così sicuro, dopo che l’Unione Europea ha presentato il conto. Oltre ai 52 miliardi che il Regno Unito deve dare all’Unione in quanto debito pregresso, si è trovata di fronte alle condizioni votate dai 27 stati membri che, se dovessero passare, rischierebbe di non farcela più.



Già oggi quella risicata maggioranza di euro-separatisti non c’è più e la gente comincia a capire di aver fatto un autogol. La Scozia e l’Irlanda del Nord vogliono staccarsi dalla Gran Bretagna proprio perché non vogliono abbandonare la UE, ma il conto più grosso da pagare starebbe nei dazi doganali che verrebbero imposti alle merci di entrambe le parti. L'Inghilterra si troverebbe in ginocchio perché - per fare solo un esempio - non riuscirebbe più a esportare le automobili che produce.

Un discorso a parte meritano i cittadini europei nel Regno Unito e viceversa, perché in entrambi i casi c’è la convenienza di uno scambio alla pari. Ma attenzione: alla pari significa a favore della Gran Bretagna.

Fatto sta che alla May lo scenario che l’UE ha aperto alla vista dei suoi elettori è pesante e lei si è trovata costretta a pretendere tutto senza rinunciare a nulla. Cioè avere la botte piena e la moglie ubriaca, a full barrel and his wife drunk.

Insomma, gettiamole un salvagente per non annegare in questo mare di vino in una botte vuota.

