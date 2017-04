Un arresto a Ortisei per detenzione di stupefacenti

30/04/2017

I Carabinieri di Castelrotto gli hanno trovato nell’auto 70 grammi di marijuana e il materiale per preparare le dosi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei e della Stazione di Castelrotto hanno tratto in arresto un diciannovenne di Castelrotto per detenzione di stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio a contrastare l’uso degli stupefacenti nell’area.



I militari hanno proceduto al controllo del mezzo su cui viaggiava il giovane, estendendo poi il controllo presso la sua abitazione, rinvenendo complessivamente oltre 70 grammi di marijuana e soprattutto diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi da vendere nel mercato locale: bilancini di precisione, grinder e numerose bustine di plastica con sovraimpressa la foglia di marijuana.

Nel medesimo contesto operativo è stato invece segnalato al Commissariato del Governo di Bolzano un altro giovane assuntore, trovato in possesso di diverse tipologie di narcotico, dall’hashish alla cocaina, ma in dosi destinate all’uso personale.



Nel corso dell’operazione sono stati anche sequestrati quasi 100 semi destinati alla coltivazione di marijuana.

L’operazione dei Carabinieri di Ortisei si inserisce in un più ampio contesto di servizi dedicati al contrasto del mercato della droga in Alto Adige, verso cui l’Arma pone particolare attenzione.

