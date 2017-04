La Camera di Commercio approva il Bilancio consuntivo 2016

30/04/2017

Come lo scorso anno l’esercizio si è chiuso con un avanzo destinato a incrementare e consolidare il patrimonio dell’ente trentino

Nei giorni scorsi il Consiglio della Camera di Commercio di Trento ha approvato il bilancio di esercizio 2016.

La gestione dell’attività camerale relativa allo scorso anno – come spiegato da Mauro Leveghi, Segretario generale dell’Ente, nella relazione sulla gestione – ha comportato proventi di parte corrente per un totale accertato al 31 dicembre 2016 pari a 14.353.876,19 euro.

Con i ricavi finanziari di 135.757,65 euro e quelli straordinari di 802.227,42 euro, si raggiunge la cifra totale di 15.291.861,26 euro.



Gli oneri di parte corrente ammontano invece a 14.650.834,72 euro che, integrati dalle componenti straordinarie pari a 141.609,91 euro e dalle rettifiche di valore attività finanziarie per 17.662,12 euro, raggiungono un totale di 14.810.106,75 euro.

L’esercizio si è pertanto chiuso con un avanzo economico pari a 481.754,51 euro, che il Consiglio camerale ha deliberato di destinare a incremento del patrimonio netto iniziale, consolidando la struttura patrimoniale dell’Ente.



Il risultato è stato determinato dai saldi positivi della gestione finanziaria e di quella straordinaria, mentre è proseguito il piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di snellimento della struttura camerale.

L’Ente ha garantito il rispetto delle direttive provinciali finalizzate al rispetto del Patto di stabilità, mantenendo inalterati il livello dei servizi assicurati a professionisti, imprese, cittadini, istituzioni e supportando il sistema economico provinciale con specifiche azioni promozionali.



«Lo scopo al quale aspiriamo – ha spiegato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – è il raggiungimento di un livello di equilibrio adeguato e utile a una maggior flessibilità operativa, oggi compressa da oggettivi limiti di risorse e vincoli generali di bilancio.

«Possiamo comunque considerare con una certa soddisfazione il lavoro svolto finora e, tuttavia, occorre mantenere la barra ben orientata sull’obiettivo finale che ci siamo posti: qualificare sempre più l’azione dell’Ente camerale, snellendo quanto più possibile l’impatto burocratico a carico delle imprese e garantendo, nel contempo, qualità e sostenibilità alle funzioni e ai servizi che siamo chiamati a prestare.»

© Riproduzione riservata