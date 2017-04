Disco rosso per la Delta Informatica Trentino

30/04/2017

Pesaro bissa il successo di gara-1 e vola alla finale dei playoff

Foto Alessio Marchi – Trentino Rosa.



Si ferma in semifinale la corsa promozione della Delta Informatica Trentino, superato da Pesaro in gara-2 in tre set.

Medesimo risultato, dunque, maturato in terra marchigiana martedì, con il sestetto di Matteo Bertini che conquista meritatamente il pass per la finalissima che metterà in palio la seconda promozione nella massima serie.

Al Sanbàpolis nulla da fare per le gialloblù, che escono a testa alta dopo una stagione tuttavia positiva nonostante i numerosi problemi fisici che hanno spesso e volentieri obbligato Iosi a mutare l’assetto della sua squadra.

A fare la voce grossa in gara-2 sono state in particolar modo due giocatrici, Santini, top scorer con 15 punti personali, e l’ex Rossella Olivotto, impeccabile a muro, fondamentale con il quale ha raccolto la bellezza di 7 punti diretti.

Tra le gialloblù da rimarcare i 13 punti di Ramona Aricò e la positiva prestazione al centro della rete di Rebora (42% in attacco e 2 muri).

A scavare la differenza tra le due squadre ci hanno pensato il muro (11 a 6) e soprattutto il servizio (7 ace a 0), aspetti nei quali la myCicero ha saputo essere decisamente più aggressiva e redditizia rispetto alla Delta Informatica Trentino.

Iosi recupera in extremis l’alzatrice Elisa Moncada, schierandola dunque in cabina di regia. Resto del sestetto tradizionale con Aricò opposto, Kijakova e Coppi laterali, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero.

Matteo Bertini risponde con il sestetto annunciato alla vigilia, ovvero Di Iulio al palleggio, Kiosi opposto, Degradi e Santini in posto-4, Olivotto e Mastrodicasa al centro e Ghilardi libero.







Il match

Parte di gran carriera la squadra ospite che sul turno di servizio di Olivotto si porta velocemente sul 2-6. Iosi prova a mischiare le carte e manda in campo Montesi al posto di Coppi.

Trento reagisce e risponde con un muro e un attacco di Rebora che portano sul 5-8.

Mastrodicasa guida le sue compagne che vanno in doppia cifra con Santini, autrice dell’ace del 5-10. Moncada mette in difficoltà la ricezione ospite, ma è un attacco di Santini a firmare il 14-17, costringendo Iosi al time-out. Al rientro in campo la musica non cambia.

Pesaro allunga senza problemi e conquista il suo ventesimo punto con un +8 sulle trentine che mette in cassaforte il primo parziale. Sul 15-22 Iosi sostituisce Moncada con Bortoli.

La mossa funziona e la Delta accorcia sul 17-22.

Pesaro però è determinata a non prolungare ulteriormente la frazione e prima un attacco di Degradi, poi un ace di Mastrodicasa portano al 17-25.



Nel secondo set l’avvio è equilibrato. Dopo una serie di botta e risposta Kijakova firma l’allungo gialloblù sul 7-4. La Delta lotta con tutte le sue forze, la squadra di Iosi difende il vantaggio con le unghie ma le avversarie non mollano un colpo.

Il 14-11 è firmato da un incredibile recupero di Zardo seguito da un attacco vincente di Aricò.

Pesaro continua a far sentire il fiato sul collo a Fondriest e compagne. Il muro di Rebora e una giocata di Coppi valgono il 17-14.

La Delta comincia a crederci: Aricò e ancora Coppi costringono Pesaro al secondo time-out sul 19-16. Il pubblico del Sanbàpolis non smette un secondo di incitare la sua squadra.

Un errore di Aricò e una battuta velenosa delle marchigiane portano il punteggio sul 19-18.

Si gioca con una tremenda paura di sbagliare e l’ennesimo muro di Olivotto, seguito da un doppio attacco di Santini, siglano il sorpasso ospite del 20-22.

Un errore di Fondriest e un tocco vincente ancora di Olivotto chiudono il parziale sul 21-25.



Nel terzo set Pesaro parte a pieni giri e si porta avanti agevolmente sul 2-8.

Trento combatte su ogni pallone e accorcia il distacco fino a conquistare il 18-18.

Pesaro però non concede niente e chiude set e partita con il muro di Mastrodicasa che firma il 22-25.







Il tabellino della partita giocata oggi al Sanbàpolis

Delta Informatica Trentino - myCicero Pesaro 0-3

Parziali: 17-25, 21-25, 22-25



Delta Informatica Trentino: Moncada 0, Aricò 13, Kijakova 4, Coppi 5, Fondriest 6, Rebora 7, Zardo (L); Michieletto 0, Bortoli 0, Antonucci 0, Montesi 0, Bogatec ne. All. Ivan Iosi

myCicero Pesaro: Di Iulio 2, Kiosi 11, Degradi 7, Santini 15, Olivotto 13, Mastrodicasa 9, Ghilardi (L); Bussoli 0, Pamio 0, Gamba (L) ne, Rimoldi ne, Tonello ne, Aluigi ne. All. Matteo Bertini

Arbitri: Maurizio Nicolazzo e Nicola Traversa

Durata set: 21’, 27’, 27’ (totale: 1h15’)

Note: Delta Informatica Trentino (attacco 29, muro 6, ace 0, errori azione 7, errori battuta 9), Pesaro (attacco 39, muro 11, ace 7, errori azione 10, errori battuta 11).

